Sevişmek güzelleştirir

Güzelleşmek için bedava, eğlenceli, doğal ve orgazm dolu bir çözüm!

Seks, ışıldamanızı sağlar. Saçınız parlaklaşır ve cildiniz ışıldamaya başlar. Sıklıkla seks yapan kadınlarda, sağlıklı saç ve cilt oluşumuna katkıda bulunan östrojen üretimi artar. Östrojenin yanı sıra, cildinizin daha sıkı ve esnek olmasını sağlayan kolajende de artış göreceksiniz.

Gençlik güzelliktir ve güzellik de gençliktir. Düzenli seks, daha genç görünmenizi sağlar. Genç görünüm, güzelliğin sırrıdır ya da olmazsa olmazıdır diye bir şey yok tabii ki. Ancak şu da bir gerçek; haftada iki-üç kez ya da daha fazla seks yapan insanlar daha genç gösteriyorlar.

Orgazm kusursuz bir antidepresandır. Orgazm anında serotonin ve DHEA salgılanmaya başlanır. Serotonin, ruh halinizi düzenleyen, mutlu, tatminkar ve umutlu hissetmenizi sağlayan bir kimyasaldır. DHEA ise, antidepresan etkisi yaratır ve bağışıklık sistemini destekler. Seks, ışıltılı bir biçimde güzel görünmenize ve aynı şekilde hissetmenize yardımcı olur.

Orgazm ve cinsel aktiviteler feromon salgılanmasını sağlar. Feromonlar, sizi karşı cinse daha çekici kılar. Ne kadar çok seks yaparsanız, başkaları da sizinle o kadar çok seks yapmayı ister. O halde, parfüm sıkmak yerine, orgazm olmayı deneyin.

Göğüsleri doğal yollardan güzelleştirir. Göğüsler, seks anında %25 oranında şişerek büyürler ve meme uçlarında da yükselme görülür. Akşama önemli bir davet var ve siz de destekli sutyen arayışı içerisinde misiniz? Bunun yerine, partnerinizin yardımı ile 20 dakika içerisinde “hazırlanın” ve kendinizi dışarı atın. Diğer büyütme yöntemlerini düşünmeye mi başladınız? Onları boş verin ve yatakta daha fazla zaman harcamaya bakın!

Seks, stresi azaltır. Orgazm anında, yüksek dozda oksitosin salgılanmaya başlanır. Oksitosin, stresin temel kaynağı olan kortizol salgılarını alır götürür. Şehir hayatındaki birçok insan, yüksek kortizol seviyeleri ile yaşamaya çalışıyor. Bolca seks, beyninizi biraz olsun rahatlatacak ve sizi keyifli bir ruh hali ile bırakacaktır.

Orgazm karnınızı düzleştirir. Vücudunuzdaki kortizol seviyesindeki artış, göbeğinize hiç de hoşunuza gitmeyecek katkılarda bulunur. Ve yine, dostumuz oksitosin, kortizol seviyesini düşürür. Fazlalığınız olan 3-5 kiloyu bir türlü veremiyor musunuz? Orgazm olun!

Daha iyi bir insan olacaksınız. Orgazma tırmanışta, orgazm esnasında ve sonrasında salgılanan tüm iyi-hissettirici kimyasallar, daha iyi bir insan olmanız yolunda size yardımcı olacaklar. Dopamin, dürtülerinizi ve hırslarınızı artırır. Oksitosin, sizi daha rahat, nazik, sabırlı ve sevgi dolu yapar. Testosteron, işte daha iyi bir performans getirir. Endorfinler, stresinizi azaltır ve daha mutlu hissettirir. Her derde deva, değil mi?

Seks, tüm bedeninizin sağlığını düzeltir. Seks, yalnızca göbeğiniz için değil, tüm bedeniniz için çok faydalıdır. Kalp atış hızınız ve kan basıncınız ikiye katlanır, dinamik bir seks seansı, güçlü bir yoga sınıfında yakabileceğiniz kadar kaloriyi yakabilmenizi sağlar. Artı olarak orgazm, feniletilamin adlı kimyasalın salgılanmasın da yol açar. Bu inanılmaz bileşen, mutluluk ve özgüven artışına, iştahınızın dizginlenmesine yarar.

Özgüveninizi ateşler. Ne istediklerini bilen insanlar çekicidir. Araştırmalar gösteriyor ki meditasyon ve seks, beynin benzer bölgelerini uyarıyor. Meditasyon yapmaktan beklediğiniz her şeyi, müthiş bir seksle de elde edebilirsiniz: kendinizle ve etrafınızdaki dünya ile uyum içerisinde hissedersiniz, içgüdüleriniz güçlenmiştir, daha sakin ve daha yaratıcı düşünebilir ve problemlerinizi daha berrak bir zihinle çözebilirsiniz.





