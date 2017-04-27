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Şevket Songur yeniden başkan

Futboltenisi Federasyonu Genel Kurul seçimleri yapıldı

27/04/2017

Şevket Songur yeniden başkan
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Futboltenisi Federasyonu Genel Kurul seçimlerinde Şevket Songur tekrar başkan seçildi.

Futboltenisi Federasyonu Genel Kurulu 25 Nisan 2017 Salı günü Atatürk Spor Kompleksi Sporcu Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Futboltenisi olağan genel kurulu toplantısında Şevket SONGUR tekrar federasyon başkanlığına seçildi.

Genel kurulda divan başkanlığını Süleyman Göktaş'ın yaptığı toplantıda faaliyet ve mali rapor da oy birliği ile kabul edildi. Genel kurula tek aday olarak katılan Songur üyelerin oy birliği ile tekrar göreve getirildi. Başkan Şevket SONGUR, As Başkan Dr. Serhat Deniz, Mali İşler Sorumlusu Hişam Tarazi  ve Süleyman Göktaş'tan oluşan Futboltenisi Federasyonu yönetim kurulu 27 Nisan'da yapılacak olan  Uluslararası Futboltenisi Federasyonu-FIFTA genel kuruluna katılmak üzere Fransa'nın Le Havre şehrine giderek ülkemizi temsil edecekler.



TAGS: Şevket Songur, futboltenisi
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