Seyahat yazarları, bloggerlar ve fenomenler İstanbul'da buluşuyor

Seyahat alanında içerik yaratıcıları, bloggerlar, fotoğrafçılar ve sosyal medya fenomenleri, İstanbul’da bir araya geliyor. 18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek INFLOW Travel Summit 2017’ye katılacak isimler, yalnızca Instagram üzerinden dünya çapında 66 milyon kişiyle etkileşime giriyor.

Yeni yıla büyük beklentilerle başlayan turizm sektörü, nisan ayında İstanbul’da gerçekleşecek büyük bir buluşmayla yaz öncesinde hareketli günler yaşamaya hazırlanıyor. Fotoğraf, video ve yazılarıyla tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren içerik yaratıcıları, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri, İstanbul’da bir araya geliyor.

18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek INFLOW Travel Summit 2017’nin konuşmacıları, farklı mecralarda en iyi 50 isim arasına girmiş kişiler arasından belirlendi. Yalnızca bu platform üzerinden 66 milyon kişiyle etkileşime giren konuşmacı ve katılımcıların, turizme önemli bir katkı sunması bekleniyor.

30 ÜLKEDEN 250 KATILIMCI

INFLOW Travel Summit 2017, sektör profesyonellerinin ve önemli markaların da katılımıyla, dijital pazarlama dünyasını seyahat özelinde ele almaya hazırlanıyor. Etkinliğe 30 farklı ülkeden, seyahat dünyasına yön veren 250 ismin katılması hedefleniyor.

Türk Havayolları ve TAV ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB’ın desteğiyle gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gününde konuşmacılar; sunum, panel ve yaratıcı çalışmalarla yeni seyahat trendlerini paylaşacak.

INFLOW Travel Summit 2017’nin ikinci gününde ise, katılımcılar B2I (Business-to-Influencer) toplantılarına katılarak, dijital platformun öncüleri, sektör profesyonelleri ve marka temsilcileriyle görüşme imkanına sahip olacak.