HABER KIBRIS

Şeyma Subaşı: 8 yıl sonra evleniyorum

15/07/2017

Şeyma Subaşı: 8 yıl sonra evleniyorum
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Acun Ilıcalı ile Fransa'da üç gün üç gece sürecek bir düğünle evlenecek olan Şeyma Subaşı, Mikanos'ta bekarlığa veda partisi düzenledi.

HER ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, düğün öncesi bekarlığa veda partisi düzenleyerek doyası eğlendi. Bir teknedeki partiye Şeyma'nın 20 kız arkadaşı katıldı. Şeyma Subaşı, partiye ait fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabından yayınladı. Subaşı'nın ingilizce "8 yılın sonunda evleniyorum" videosu büyük ilgi gördü. Eğlencede Acun'un müstakbel eşi Şeyma Subaşı'nın parti için kesenin ağzını sonuna akdar açtığı da dikkatlerden kaçnadı.

Şeyma Subaşı: 8 yıl sonra evleniyorum

Şeyma Subaşı: 8 yıl sonra evleniyorum

Şeyma Subaşı: 8 yıl sonra evleniyorum



TAGS: Şeyma Subaşı, mikanos, Acun Ilıcalı
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