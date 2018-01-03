HABER KIBRIS

Şeyma Subaşı, ilk kez annesinin fotoğrafını paylaştı

Magazin gündeminin en popüler figürlerinden biri olan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan herkesin merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.

03/01/2018

Şeyma Subaşı, ilk kez annesinin fotoğrafını paylaştı
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Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Eylül 2017’de evlenen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşmüş ve kısa sürede takipçi sayısını 2.5 milyona çıkarmıştı.

“ANNEM ANNEM” NOTUYLA PAYLAŞTI

Subaşı son olarak Instagram story bölümünden merak edilen annesiyle fotoğrafını paylaştı. Subaşı paylaşımını “Annem annem” notuyla yayınladı.

İşte Şeyma Subaşı ve annesi;

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TAGS: Şeyma Subaşı,
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