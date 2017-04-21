‘Sezercik’ kötü durumda

Yeşilçam'ın Sezercik lakaplı oyuncusu Sezer İnanoğlu dün hastaneye kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan İnanoğlu’nun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kanal D'de yayınlanan Renkli Sayfalar haber müdürü Mert Doğan hastane önünden yaptığı canlı yayında şunları söyledi:

"Sezer İnanoğlu gıda zehirlenmesi teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde. Durumunun ciddi olduğu söyleniyor. Hastane hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Sezer İnanoğlu yakınları tarafından hastaneye kaldırılmış. Açıkça şunu söyleyebilirim; şu an yaşam mücadelesi veriyor. Yoğum bakım ünitesinde tutuluyor. Sağlık durumu iyi değil."