Sial Abu Dabi Gıda Fuarı’nda Onan Ltd’e büyük ilgi

Dünya genelinde “Sial İnnovation” organizasyonu çerçevesinde 2017 yılını kapsayan değerlendirmede 250 gıda ürünü arasından en iyi 13’ncü inovatif (var olanı geliştirme, yenilik katma) ürün olarak Maestro Pizza Tost markası listede yerini aldı. Onan Frozen Food Ltd Direktörleri Ümit ve Elif Onan Kardeşler ürünlerinin başarısından dolayı oldukça memnun olduklarını belirttiler

Sanayi Odası Basın Danışmanı Hüseyin Ezgin’in verdiği bilgiye göre, dünya gıda pazarında önemli bir prestije sahip olan “Sial İnovasyon” amblemini bundan sonra Onan Ltd ürettiği Maestro Pizza Tost ürünü ambalajında kullanabilecek. Sial Abu Dabi Gıda Fuarı’nda aynı zamanda standı da bulunan Onan Frozen Food Ltd Direktörleri Ümit ve Elif Onan Kardeşler ürünlerinin başarısından dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

İnovatif ürünler sergisinde fuar boyunca yer alan Pizza Tost ürünü stantta da büyük ilgi gördü. Ümit Süleyman Onan, gördükleri ilgiden oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, yarışmaya katılma öyküsünü şöyle anlattı:

“Her şey Sila’dan gelen bir maille başladı. Mail inovatif ürün başvuru formu içeriyordu. Pizza Tost ürünümüzün buna uygun olacağını düşünerek formu doldurdum ve başvurdum. Karşılıklı maillerin ardından yüzlerce ürün arasından ilk 250 ürün arasına girdiğim bildirildi. Daha sonra bu sayı 144’de indi ve ilk 43 ürün arasında yer alarak sergilenme hakkı kazandık. Son yapılan değerlendirmede ise ilk üç belirlendi. Biz de 13. Sırada yerimizi aldık. Üst sıraları ağırlıklı olarak dünyada eğilimin olduğu organik ve diyet ürünler aldı.

Pizza tost ürünümüz tamamen pizza ürünümüzde olduğu gibi, aynı malzemelerin daha akışkan bir şekilde mekanik olarak pizza hamuruna doldurulması ve merdaneler yarımıyla oval tost ekmeğine dönüştürülmesiyle üretilen bir ürünümüz.”

Ümit ve Elif Onan kardeşler, bunun kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu kaydederek, “Bu bizim için büyük bir motivasyon. Ürün geliştirmeye devam edeceğiz ve bu gibi etkinliklere katılacağız. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğu açık. Yalnızca bizim değil diğer üretici şirketlerin de eminin burada yer alacak ve başarılı olacak ürünleri vardır” diye konuştu.