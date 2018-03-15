Sibel Sanıgök yaşadıklarını anlattı

YeniBakış Gazetesi'nin haberine göre, Sibel Sanıgök adlı vatandaş, babasının tüm mal varlığının taklit ve sahte belgeyle, halasının üzerine geçtiğini iddia ederek, yıllardır bu durumu ispatlamaya çalıştığını, ancak evlatlık olması nedeniyle birçok sıkıntı ile karşı karşıya kaldığını belirtti

Bugüne kadar beş avukat tuttuğunu ifade eden Sibel Sanıgök, avukatların da polisin de konuyu kapatmaya çalıştığını, son görülen davada ise, ara emri alındığını, ancak davayı geri alması yönünde baskı gördüğünü söyledi

“Babam akıl hastası olmuştu ve doktor raporu vardı. Babamın mal varlığının halam üzerine geçtiğini öğrendiğimde ise, Girne Tapu Dairesi’nden yazı istedim. Polisten giriş çıkış belgesi aldım. Belgede, babamın, imzanın atıldığı tarihte Mersin’de olduğu yazıyordu. Tapudaki belge üzerindeki imzayı babamın bendeki imzasıyla karşılaştırdım. Aynı imza değildi. Yasal süreci bu nedenle başlattım”

Sibel Sanıgök adlı vatandaş, babasının tüm mal varlığının taklit edilerek sahte belge ile halasının üzerine geçtiğini iddia ederek, yıllardır bu durumu ispatlamaya çalıştığını, ancak aileye evlatlık olarak gelmesinden kaynaklı sıkıntı yaşadığını belirtti. Bugüne kadar beş avukat tuttuğunu ifade eden Sibel Sanıgök, avukatların da polisin de konuyu kapatmaya çalıştığını, son görülen davada ara emri alındığını, ancak davayı geri alması yönünde baskı gördüğünü söyledi.

“Babam akıl hastasıydı”

Sibel Sanıgök, yaşadıklarını şöyle anlattı, “3 yaşımda Ömer – Hanife Sanıgök çifti tarafından Ankara’dan bir çocuk yurdundan evlatlık alındım. 2006 yılında annem vefat etti. 2008 yılında babam Ömer Sanıgök’ü ailesi başka bir kadın ile evlendirdi. Babamın ikinci eşi Mersinliydi. Babamın Mersin’de bulunduğu dönemde, mal varlığını üvey halam üzerine yaptığını öğrendim. Satış ve hibe yoluyla Ozanköy’de bulunan bir ev ve iki tarla halamın üzerine geçti. O dönem babam rahatsızdı. Akıl hastası olmuştu. Kullandığı ağır ilaçlar vardı. Doktor tarafından raporluydu. Kendi rızasıyla evlenmesi olanaksızdı. Babamın mal varlığının halam üzerine geçtiğini öğrendiğimde Girne Tapu Dairesinden yazı istedim. Polisten giriş çıkış belgesi aldım. Belgede, babamın o dönemde Mersin’de olduğu yazıyordu. Tapudaki imzanın babama ait olduğuna inanmadım. Bendeki imzasıyla karşılaştırdım. Aynı imza değildi.”

Deniz ABİDİN'in haberinin tamamı YeniBakış