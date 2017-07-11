Sibel Siber'den sert açıklama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, “Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nda başarısızlığın Kıbrıs Türk tarafına bağlı olmadığı yönünde somut bir gerçek varsa veya Rum halkı federasyona hazır değilse, bizim izolasyon ve ambargolar altında yeni bir çözüm modelini beklememiz istenmemeli”dedi.

Siber, “Bu müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı, ama‘biz yine de izolasyon ve ambargolar altında Rum tarafı bir federasyona hazır oluncaya kadar bekleyelim’ düşüncesi hak adalet ve demokrasi açısından kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Siber, Kıbrıs Türk tarafının nasıl bir çıkış yolu belirleyeceğinin ilerleyen günlerde ortak akılla bulunacağını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i kabul ederek Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’yla ilgili bilgilendirdi.

Siber, yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

50 YILDAN FAZLA

Meclis Başkanı Siber, 50 yıldan uzun bir süredir federasyon zemininde süren bir müzakere süreci bulunduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bu sorunun çözümlenmesi için iradesini hep ortaya koyduğunu kaydetti.

Annan Planı referandumunun sonuçlarını anımsatan ve Crans Montana sürecinin de başarısızlıkla neticelendiğini kaydeden Siber, karşı tarafı suçlamak yerine somut gerçeklerin göz önünde bulundurulması ve farklara bakılması gerektiğini ifade etti.

“RUM HALKININ FEDERASYON İSTEDİĞİNE DAİR VERİ YOK”

Kıbrıs Rum halkının federasyon istediğine ya da federasyona hazır olduğuna dair somut bir veri olmadığını dile getiren Siber, bir liderin müzakere masasında güçlü olabilmesi için halkından müzakere edilen konularla ilgili güçlü bir destek almış olması gerektiğini ifade etti.

Siber, Kıbrıs Türk tarafının ise 2004 referandumunda federasyon modeline ‘evet’ dediğini ve federasyon lehinde meclis kararları bulunduğunu da kaydetti.

“ÜNİTER DEVLET MODELİ...”

Siber, tutanakların, Rum tarafının federasyondan ziyade özellikle yönetim ve güç paylaşımında bir üniter devlet modelini istediği yönünde olduğunu söyledi.

Şimdi suçlamak değil saygı duymak gerektiğini söyleyen Siber, “Peki biz ne olacağız” sorusunun yanıtının ise, ortak akıl ile bulunacağını ifade etti.

Bundan sonra hem uluslararası ilişkiler düzeyinde hem de, “kendi içyapımızla ilgili ne yapmamız gerektiği” hususunda çalışılması gerektiğini vurgulayan Siber, BM’nin Crans Montana konferansıyla ilgili nasıl bir rapor hazırlayacağını bekleyeceklerini ifade etti.

Siber, “Başarsızlığın bize bağlı olmadığı somut gerçeği varsa veya Kıbrıs Rum halkı federasyona hazır değilse, o zaman Kıbrıs Türk halkının izolasyon ve ambargolar altında yeni bir çözüm modelini beklemesi istenmemelidir “dedi.

Siber, Kıbrıs Türk tarafının nasıl bir çıkış yolu belirleyeceğinin ilerleyen günlerde ortak akılla bulunacağını ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da müzakerelerle ilgili ve bu konuda daha detaylı açıklamalar yapacağını da dile getirdi.

Haber: Özlem Güran Akkorlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl