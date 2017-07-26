Siber Lefke’de Petrol Dolum Tesisi için Meclis’e bilgi gelmedi'

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri, bölgede Petrol Dolum Tesisi kurulmasına karşı.

Örgütler, tesis ilgili tavrını Meclis Başkanı Sibel Siber’e iletti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerini kabul eden Meclis Başkanı Siber, Petrol Dolum Tesisi kurulmasına yönelik Meclis’e bir bilgi gelmediğini belirtti.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Teoman Oktay, bölgeye yapılması düşünülen Petrol Dolum Tesisi’nin çevreye olan etkisini Meclis Başkanı’nın bilgisine getirerek; tesisin kurulmasına karşı olduklarını bildirdi.

Oktay : “Biz sadece Lefke’ye değil tüm ülkede çevreye zarar verici yatırımların yapılmasa karşıyız” dedi.

Meclis Başkanı Sibel Siber de ‘Başbakan olduğu dönemde tüzük değişikliğine gidilerek bu tür yatırımların önünün kapatıldığı’ hatırlatmasını yaptı.

Petrol Dolum tesisiyle ilgili şu an kendilerine ve meclise bir bilgi gelmediğini açıklayan Siber; konunun takipçisi olacağını ve Hükümet ile görüşeceğini kaydetti.

Sibel Siber; ‘zamanında uzmanların inceleyip açıkladığı gibi, ülkeye hiç bir getirisi olmayan kirli yatırımların yapılmasının büyük zararlara yol açabileceğine’ vurgu yaptı.

Sibel Siber: ‘Doğanın bahşettiği güzellikleri gelecek nesillere aktarmakla sorumluyuz, yani bu güzellikler istediğimiz gibi harcayacağınız miras değil, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir” dedi.