Siber: Sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim

Siber yayımladığı yeni yıl mesajında, “Geride bıraktığımız tüm geçmiş yıllar gibi, 2017 yılı da anılarımızda acı, tatlı izler bırakarak tarihin sayfalarına karışıyor” dedi.

“Bizler ise bu günlerde, geçen yılın değerlendirmesini yaparken, gelecek yıldan beklentilerimizi konuşuyor, tartışıyor olacağız. Önümüzdeki yılın sorunlarının daha az olması için ülkemizdeki, yaşamımızdaki olumsuz olaylarla ilgili sebep sonuç ilişkisi kurup nedenlerini ve çözüm formüllerini bulmaya çalışmalıyız” diyen Siber, çözüm formülü elimizde olduğu halde çözemediğimiz, çözme iradesi gösteremediğimiz sorunlardan, geçmiş yıldaki hatalardan dersler çıkarılabilmesi gerektiğini belirtti.

Siber şöyle dedi:

“’Daha çok çözüm, daha az sorun’ düşüncesi, azmiyle ve heyecanıyla çalışırsak daha güzel bir yıla ulaşacağımıza inanıyorum. Dünya liderleri ise uzlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeyi 2018 ajandalarına koyarsa, daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşabiliriz. Tüm halkımızın yeni yılını candan kutlar, tüm arzularının gerçekleşeceği sağlklı, huzurlu bir yıl dilerim.”