Siber, Türk Film Afişleri Sergisini Açtı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, arşivlerin aidiyeti, geçmişi ve kültürü anlatmasının yanında toplumları geleceğe bağladığını belirtti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Gönendere Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen “Gönendere Hürriyet Sineması Türk Film Afişleri Sergisi”nin ikincisi Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti’nde açıldı.

Açılış etkinliğine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, milletvekilleri Ahmet Gulle ve Ersin Tatar, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile eski Meclis Başkanı ve Başbakan Hakkı Atun da katıldı.

Serginin açılışından önce bir konuşma yapan Başkan Siber, arşivciliğe vurgu yaparak, son zamanlarda sıklıkla dile getirdiğini söylediği arşivciliğin bir devlet politikası olması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının özellikle gettolarda sıkışmış bir şekilde yaşadığı dönemlerde sinemaların çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Siber, konuşmasında bir çocukluk anısını da anlatarak şöyle devam etti:

“Babam ilkokul öğretmeni, köydeydik ve haftada bir kez sinemaya giderdik. Araba ile çocuklar gezer ve ‘Bu haftada iki film birden’ şeklinde anons ederlerdi. Annem ‘Filmin sonu gelir mi?’ diye sormamı isterdi. Filmin sonunun gelmesi iki gencin buluşması ve mutlu sonla bitmesi idi. Eğer ‘sonu gelir’ ise annem ‘gidelim o zaman ağlamak istemiyorum’ derdi.”

Sinemaların zor dönemlerde halkın mutluluğu ve sosyal paylaşımı olduğunu ifade eden Siber, sergideki afişleri görmenin herkesi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardığını söyledi.

Kişisel saklı arşivlerin ortaya çıkarılması ve toplum ile paylaşılması adına serginin çok önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Siber, arşivlerin aidiyet, geçmiş ve kültür olmasının yanında toplumları geleceğe bağladığını belirtti.

Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Hürriyet Sineması sahibi Yaşar Artam da konuşmasında, Kıbrıs’ta sinemanın 1900’lü yılların ikinci yarısında sosyal yaşama girdiğini anımsatarak, sergiyi gezerken afişleri sadece yıllar öncesi basılan renkli kağıt parçaları olarak görmemek gerektiğini, içlerinde nice yaşanmışlıklar biriktiren hatıralar olduğunu söyledi.

Benzer arşivleri biriktirenlerin de toplumla bu değerleri paylaşması çağrısı yapan Artam, “Bu sayede çocuklarımız ve torunlarımıza toplumda ve hayatımızda yıllar içerisinde yaşanan değişimleri göstermek ve anlatmak daha kolay olacaktır” dedi.

1961-1969 yılları arasında Gönendere Hürriyet Sineması’nda gösterilen Türk filmlerinin afişlerinin yer aldığı sergi mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.