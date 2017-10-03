Siber, vatandaşa görüşlerini bildirmesi çağrı yaptı

Cumhuriyet Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclisin halkın olduğunu anımsatarak, komitelerde görüşülen yasalar ile ilgili vatandaşların görüş ve düşüncelerini bildirebileceklerini söyledi.

Başkan Siber, Meclis Şeref salonunda Sağlık Dernekleri Platformu üyelerini kabul etti.

Sağlık Dernekleri Platformu adına konuşan Emete İmge, kabulde yaptığı konuşmada Böbrek Hastaları Diyaliz Derneği, Talasamia Derneği , Çölyak Hastaları Derneği, İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı, MS Derneği ve Evrensel Hasta Hakları Derneği temsilcilerinden oluşan platformun meclisin gündemine gelen “Hasta Hakları Yasa Taslağı” nın ivedilikle yasalaşması ve taslak metin üzerinde bazı taleplerini dile getirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

İmge, bu süreçte komitede de aktif olarak yer almak istediklerini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, “Hasta Hakları Yasası” nın demokratik ülkelerde mutlaka olması gereken bir yasa olduğuna vurgu yaparak yasanın bir an önce geçmesinin önemine işaret etti.

Yasa taslağının komitede görüşülürken platformdan talep gelmesi halinde paydaş olarak mutlaka çağrılacağını söyleyen Siber : “Sizlerin görüşlerini dinlemek ve yer vermek zaten Meclisin görevidir. ‘Meclis Halkındır’ derken de bunu kastediyoruz.Geçen yasalar halk için geçiyor ise, halk aslında paydaşıdır.Yasa hangi kurum ile ilgili ise o kurumun görüşünü paylaşması yasaların kalitesini de arttırır” dedi.

Siber ayrıca vatandaşlara da çağrı yaparak uzun bir süredir Meclis Başkanlığınca, Meclis web sitesini vatandaşın da görüşlerine açtıklarını anımsatarak vatandaşın çıkan yasalara ilikin görüş ve önerilerini de sunabildiğini ifade etti.

Siber şöyle devam etti:

“Bazen yasa çıktıktan sonra yasa ile ilgili eleştirler geliyor paydaşlar tarafından. Oysa yasanın halka duyurulma süreci var. Bu sürede vatandaşlarımız, komitelerde gündemde olan yasalarla ilgili görüş ve önerileri; mektup, mail ve web sitesi aracılığıyla bizlere bildirebilirler”