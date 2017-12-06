Siber zorbalığa maruz kalan kız kendini asarak intihar etti

ABD'de 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ashawnty Davis, kendisine zorbalıkyaptığı iddia edilen bir çocukla kavga ederken çekilen videosunun sosyal medyadan paylaşılmasının ardından intihar etti.



Denver'da yaşayan Davis'in ailesi Fox31 Denver'a yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtirken 'Çok neşeli ve huzurlu bir çocuktu. Herkese neşe verirdi. Bu noktaya gelmesine inanmakta güçlük çekiyorum" dedi.



Annesi Latoshia Harris, kızına zorbalık yaptığını iddia ettiği bir kızla kızının kavga ederken kayda alındığı görüntülerinin sosyal medyada sınıf arkadaşları tarafından paylaşıldığını iddia etti. Yaşadığı siber zorbalığın ardından kızının durumunu anlatan Harris, "Korkusunu gözlerinin içinde gördüm" dedi.

Kızının olaydan sonra iki hafta boyunca yatılı bir rehabilitasyonda destek aldığını belirrti. İki hafta sonra rehabilitasyon merkezinden çıkıp eve gelen Ashwanty Davis kendisini asarak intihar etti.



Ailesi, kızının yaşadıklarının 'inanılması güç' ancak gerçek olduğunu belirtirken kızının yaşadıklarının diğer ailelere ders niteliğinde olmasını umduklarını ifade ettiler. "Ailelerin bu yaşadıklarımızın gerçek olduğunu bilmelerini istiyorum" diyerek sözlerini noktaladılar.