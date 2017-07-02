Sıcak Hava Kalbi Yoruyor

Suna ERDEN -STARKIBRIS



Uzman Doktor Emiroğlu, aşırı sıcakların kalp hastaları için tehlike oluşturduğunu, normal kişilerin ise risk altında olduğunu ifade etti



Son günlerde ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar kalp hastaları açısından tehlike oluştururken, normal insanlar için de risk barındırıyor. Aşırıcı sıcakların kalp hastalığı tanısı konmuş kişilerde ani ölümlere neden olabileceği belirtilirken, normal kişilerde ise ileriki yıllarda kalp hastalıklarına zemin hazırladığı ifade edildi. Kıbrıs Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Ozan Emiroğlu, hava sıcaklıklarının son günlerde oldukça arttığını belirterek, kalp hastalıkları tanısı konmuş kişilere uyarılarda bulundu. Star Kıbrıs’a konuşan Emiroğlu, sıcak havalardan dolayı kalp hastası kişilerde ani ölümler olabileceğini, normal kişilerin ise risk altında olduğunu dile getirdi.



ANİ ÖLÜMLER GELİŞEBİLİR



Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birinci sıradaki en sık ölüm nedeni olduğunu ifade eden Emiroğlu, özellikle yaz aylarında kalp hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Emiroğlu, “Kalp hastalıkları tanısı konanların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu hastaların genelde tansiyonu yüksek oluyor veya idrar söktürücü hap kullanıyor. Sıcak havalardan dolayı vücuttaki sıvı dengesinde de bozulma olduğu için bundan dolayı ani ölümler gelişebiliyor. Ayrıca aşırı tansiyon yükselmeleri kalp krizini tetikliyor” dedi.



ŞİMDİ OLMASA DA SONRA



Emiroğlu, kalp hastalığına dair tanı konmuş kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirttiği gibi normal kişilerin de risk altında olduğunu söyledi. Emiroğlu, “Aşırı sıcaklarda vücutta yüksek oranda sıvı kaybı olur. Tansiyonda hafif bir yükseliş sıvı kaybı ile beraber olduğu zaman tehlikeli olabilir. Çünkü; tansiyon yükselmesi ve sıvı kaybı karşısında kalp vücuttaki dengeyi sağlamak için normalden fazla çalışmak durumda kalır. Bu da uzun sürdüğü zaman kalbi yorar ve normal kişilerde kalp krizine neden olmasa bile kalpte yorgunluk oluşturur. Kalbin yorulması da kalp kasında büyümeye neden olur. Kalp kasındaki büyüme ileri yaşlarda kalp hastalığına zemin oluşturur” açıklamasına bulundu. Kadınların erkeklere nazaran daha az risk altında olduğunu kaydeden Emiroğlu, “Kadınlar menopoz dönemine kadar östrojen hormonundan dolayı erkeklere göre daha az risk taşır. Ancak kadınların kalpleri düşük kan seviyesinden dolayı daha hızlı çalışır. Buna sıcaklardan dolayı yaşanan sıvı kaybı eklenince de kalp daha da hızlı çalışacaktır. Bu açından kadınların dikkatli olması gerekmektedir” dedi.



SEPTOMLARI GÖZARDI ETMEYİN



Emiroğlu, genel olarak risk altında olanları ise şöyle belirtti; “40-50 yaş aralığı olanlar. Ailesinde kalp hastalığı hikayesi bulunanlar. Tansiyon sorunu olanlar. Diyabet hastaları, sigara içenler, sağlıklı beslenmeyen kişiler. “Emiroğlu, risk grubunda olan kişilerde özellikle 40-50 yaşlarında koroner arterlerde yavaş tıkanma yerine hızlı gelişen tam tıkanma oluştuğunu, bu nedenle bu yaş aralığında ani ölümler daha sık yaşandığını ifade etti. Emiroğlu, risk faktörlerinden en az üç tanesini taşıyan kişilerin yılda bir kere bir kontrolden geçmesi tavsiyesinde bulundu. Risk faktörü taşıyan kişilerin göğüs ağrısı, terleme, mide bulantısı, kolda uyuşma, ani gelişen halsizlik ve yorgunluk gibi şikâyetleri göz ardı etmemesi gerektiğini kaydeden Emiroğlu, bu semptomlardan birkaç tanesini aynı anda gösteren kişilerin ise acilen doktora başvurması gerektiğini ifade etti.



BESLENMEYE DİKKAT



Yaz aylarının sıcak aylar ve tatil ayları olduğunu, tatil ortamı nedeni ile oluşan ortamlarda yemeklerde aşırıya kaçılabildiğini, bunun da hastalarda semptomlara neden olduğunu dile getiren Emiroğlu, “Yaz aylarında hazmı zor ağır yiyeceklerden kaçınılmalı, yağ kullanımı azaltılmalı. Kızartılmış yiyecekler mümkün olduğunca az tüketilmeli. Sabah saat 11.30 ile 16-00 arası güneşten kaçınılmalıdır. Ayrıca alkol tüketimine de dikkat edilmeli. Alkol vücutta idrar çıkışını artırarak sıvı kaybına neden olduğu için sıcak havalarda içilmesi halinde aşırı sıvı kaybı yaşanır. Bu da öğlen vakitlerinde güneş çarpmalarının en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle alkol tüketimini sıcak havalarda kısıtlamalıyız ve kullanılması halinde bol su içmeliyiz” şeklinde konuştu.



ŞEHİRLER ŞANTİYE OLDU, KALBİMİZ YORULDU



Emiroğlu, ülkemizde kalp hastalığı oranının yüksek olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden insanların daha fazla hareket etmesini sağlayacak sokaklar, alanlar vardı. Ancak günümüzde aşırı bir yapılaşma var. Her taraf inşaat alanı, şehirler şantiye haline geldi. İnsanların yürüyüş, koşu, bisiklet sürme gibi aktiviteler yapabileceği alanlar çok kısıtlı. İnsanlar açık havada spor yapmak yerine spor salonlarına mecbur bırakıldı. Bu da genel olarak toplumda bir egzersizde eksilmeye neden oldu. Ayrıca ülkemizde sigara tüketiminin yüksek olması da hareketsiz yaşama eklenince kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin artmasına etken oldu.”