Sıcak Havada Çalışma Yasağı sona erdi

Aşırı sıcaklar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının 12.00 16.00 saatleri arasında uyguladığı işçilerin açık alanlarda çalıştırılmaması kararı bugün sona erdi.

3 gün süren uygulamaya genelde uyuldu..

Gazimağusa Çalışma Dairesi’nden elde edilen bilgiye göre bölgede yapılan denetimlerde işverenlerin yaklaşık yüzde 90’ının karara uyduğu tespit edildi.

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde de Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından denetimler yapıldı.

Çalışma Dairesi müfettişleri, başta inşaat alanları olmak üzere açık çalışma alanlarını denetledi.

Yapılan denetimlerde güneş altında çalışanlar uyarılarak, yasak hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde genel olarak yasağa uyulduğu gözlendi.

Çalışanların birçoğunun yasak süresince gölgede dinlendiği de görüldü.

BRT’ye konuşan işçiler, yasağın bilincinde olduklarını ve yasağa uyduklarını belirttiler.