Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat (Ölümcül olabilir!)

Mikroorganizmaların sıcak havada hızla ürediğini hatırlatan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Uzmanı Prof. Tayar, ölümcül olabilen gıda zehirlenmelerine dikkat çekti.

Gerekli rutubet, besin öğesi, sıcaklık ve zaman koşulları oluştuğunda hızla üreyen mikroorganizma sayısı arttıkça enfeksiyon ve hastalık riskinin de arttığını vurgulayan Uludağ Üniversitesinden Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tayar, şunları söyledi:

GIDA ZEHİRLENMESİ HAYATİ RİSK OLUŞTURABİLİR

"Gıda zehirlenmesi, genellikle hafif seyirli ve kısa süreli olmasına karşın, zehirlenmeye sebep olan gıda ve kişiye özgü bazı faktörler, zehirlenmenin sebep olduğu hastalığın daha ağır seyretmesine, hatta ölümcül olmasına yol açabilir. Gıda zehirlenmesine herkes yakalanabilir ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler, bebekler, çocuklar ve yaşlılar daha duyarlıdır."



"BULANTI VE İSHALİ ÖNLEYİCİ İLAÇ KULLANILMAMALI"

Tayar, gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren bir kişinin başkaları için yiyecek hazırlamaması gerektiğini ifade ederek şunları aktardı:

"Gıda zehirlenmelerinin çoğunda 24-48 saat içinde zehirlenmeden kaynaklanan belirtiler hafifler ya da ortadan kalkar. Kusma ve ishal şikayetlerinin başlamasını takiben 24 saat içinde kesinlikle bulantı ve ishali önleyici ilaç kullanılmaması gerekir. Bu tablo, vücudun toksinlere karşı verdiği tepkidir. İshal ve kusmayı artıracak diye hiçbir şey yememek ve içmemek de büyük yanlıştır.

"DONMUŞ GIDALAR, BUZDOLABINDA VEYA MİKRODALGA FIRINDA ÇÖZÜLMELİDİR"

Gıda zehirlenmelerine karşı alınabilecek tedbirlere değinen Tayar, önerilerini şöyle sıraladı:

"Her türlü gıda maddesini satın alırken etiket bilgisini okuyun, üretim, son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edin. Soğuk gıdaları alışverişin sonunda alın. Satın aldığınızda eve dönüş süresini olabildiğince kısa tutun ve alışverişten döner dönmez buzdolabına yerleştirin. Donmuş gıdalar, buzdolabında veya mikrodalga fırında çözülmelidir. Çiğ yiyecekler, oda sıcaklığında ne kadar uzun süre bırakılırsa bakteriler, o kadar çabuk çoğalır ve zehirler oluşabilir."