Sıcak havaya karşı su deposu 8 besin

Yakıcı sıcakları bugünden itibaren tekrar geri dönüyor. Hal böyle olunca ilk yapılması gereken günlük sıvı tüketimini artırmak. Buna karşın susuzluğumuzu gidermek için içtiğimiz çoğu sıvı da kafein içeriği nedeniyle vücuttan daha fazla sıvı kaybına neden olduğundan tüketeceğimiz sıvının ne olduğuna da dikkat etmek gerekiyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, “Normal şartlarda günlük sıvı ihtiyacımız kilo başına 30-35 ml’dir. Havalar kaybettiğimiz sıvı artmaktadır. Yaz aylarında günlük tüketmeniz gereken su miktarı normalin de üzerine çıkmaktadır. Bunun için ortalama 10-12 bardak su içmek gerekir” dedi. Güleryüz, tüm bunlara rağmen yine de “Kendimi ne kadar zorlasam da çok fazla su içemiyorum” diyenlerin, mucize 8 besin olarak bilinen, şeftali, domates, salatalık, marul, karpuz, tatlı biber, kabak, yoğurdu bol bol tüketmelerini önerdi.

Karpuzun yüzde 94'ü su olsa da dikkat!

Yaz gelince aklımıza ilk gelen meyve karpuz yüzde 94 su içeriğiyle susuzluğa birebir gelen besinlerden. Ayça Güleryüz, içeriği kadar şeker yükü fazla olan karpuzun miktarına dikkat edilmemesi konusunda uyarıyor. Diyabeti olanların 2 ince dilimden fazla karpuz tüketmemeye özen göstermesi gerektiğini belirten Güleryüz, diğer besinleri de şöyle sıraladı: "Yüzde 89 sıvı içeren şeftali günlük su ihtiyacınıza destek olacak bir yaz meyvesi. Sofraların vazgeçilmezi domatesin yüzde 95'i ise sudan oluşuyor.