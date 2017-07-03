Sıcaklar Elektrik Tüketimini Arttırdı

Kıbrıs’ta aşırı sıcaklar elektrik üretimini de etkiledi.

Kıb-Tek’ten bir yetkilinin Haber Kıbrıs’a verdiği bilgilere göre bayramdan önce 220 MW olan anlık tüketim hafta sonu ve Pazartesi itibarıyle 330 MW’a çıktı

Sıcaklıklar nedeniyle elektrik santrallerinde bir sorun olmadığını açıklayan yetkili dağıtım şebekesinde yer yer aşırı yüklenmeler olabileceğini kaydetti.

Aynı yetkili üretim kaynaklı bir kesintinin yaşanmadığını da belirtti.

GÜNEY KIBRIS REKOR KIRDI

Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu, aşırı sıcaklardan dolayı ada genelinde çalıştırılan klimaların sistemi zorlaması nedeniyle Pazartesi günü geçtiğimiz yedi yıl içerisindeki elektrik üretme rekorlarının kırılacağını açıkladı.

Sıcaklığın 45 dereceye çıkması nedeniyle bu güne dek görülmemiş seviyedeki vantilatör ve klima kullanımı adanın elektrik santrallerini zorladığı bildirildi. Elektrik kurumu yetkilileri şebekelerin 1100 megavat oranında enerji çektiğini açıkladı.

KAYNAK: HABER KIBRIS