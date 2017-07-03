Sıcaklıklar bunaltıyor

Meteoroloji Dairesi, son meteorolojik değerlendirmeler ışığında en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 °c üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Buna göre hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 41-44 °c sahillerde ise 35-38°c dolaylarında seyretmesinin beklendiğini belirtilen Meteoroloji Dairesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını tavsiye etti.

Ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğunu da kaydeden Meteoroloji Dairesi, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00- 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, ülkede orman yangın olasılığının çok yüksek olduğunu da bildirdi.