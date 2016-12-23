Şiddetli fırtına zarara neden oldu

Ülkeyi etkisi altına alan yağış ve fırtınalı hava Girne’de hayatı felce uğratırken bir kişinin ölümüne neden oluyordu

Ülkede önceki günden itibaren etkili olan aşırı yağış ve fırtına özellikle Girne’de olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Önceki gün öğlen saatlerinde başlayan ve gecede şiddetini arttırarak sabaha kadar devam eden fırtına nedeni ile Girne Limanı'nda bulunan tarihi deniz feneri yıkıldı, birçok reklam tabelası yerinden çıkarak etrafa savruldu, ağaçlar devrildi, elektrik direkleri evlerin üzerine düştü ve limandaki bazı tekneler suya gömüldü. Halatı kopan gemide yapılan çalışmalarda denize düşen ve boğulan bir işçi güçlükle hayata döndürülürken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gazimağusa’da da yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu. Ülkeyi ve özellikle Girne’yi felce uğratan kötü hava koşullarının pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.



DENİZ FENERİ YIKILDI, DİREKLER DEVRİLDİ

Aşırı yağış ve fırtına önceki gün ve dün Girnelilere zor anlar yaşatırken birçok olumsuzluk yaşandı. Girne Yat Limanı'nda bulunan deniz feneri şiddetli fırtına sonrası güçlü dalgalara dayanamayarak zarar gördü ve yan yattı. Limanda demirli bulunan bazı tekneler suya gömüldü. Girne’nin bazı bölgelerinde de ağaçlar ve elektrik direkleri şiddetli rüzgarın etkisi ile devrildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Girne Limanı’nda demirli olan Viya Famağusta adlı gemiyi tutan halatların kopması üzerine sağlamlaştırma çalışmalarına yardıma giden Akgünler Turizm’in 2 çalışanı olay sırasında yaralandı. Hamit Görgün’ün elinin sıkıştığı olayda, Ünver Demirtaş’ın ise dalga çarpmasıyla denize düşüp boğulduğu; yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavisi süren Demirtaş’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.



GİRNE’DE TELEFONLAR DEVRE DIŞI

Öte yandan Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline önceki gün yıldırım düşmesi sonucu oluşan arızalar dün de devam etti. Acil hatlar olan 155 polis imdat ile 199 itfaiye hatları yine çalışmadı. Girne normal telefon kodları 815 ve 816 numaralarıyla başlayan ses abonelerinde de arıza oluştu. Daire, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

GEMİ SÜRÜKLENDİ, KARAYA OTURDU

Girne’de yaşanan olumsuzlukların yanı sıra Gazimağusa’da da yük gemisi karaya oturdu. Gazimağusa Limanı’nda demir atıp bekleyen Tanzanya bandıralı MV Chrisdul isimli ticari yük gemisi, saat 04.00’de fırtına sonucu Palm Beach Hotel yakınlarına kadar sürüklenip karaya oturdu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yük gemisi, demirli bulunduğu Gazimağusa önlerinde demirin tutunamaması sonucu karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ve Liman Başkanlığı personelinin de katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda gemide bulunan 8 personel kurtarıldı. Açıklamaya göre, bölgede hüküm süren kötü hava koşullarının düzelmesinin ardından Kıyı Emniyeti Müdürlüğü tarafından geminin kurtarılması çalışmalarına başlanacak.

PAZARTESİ’YE KADAR SÜRECEK

Bölgeyi etkisi altına alan yağışlı hava hafta başına kadar devam edecek. Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, gök gürültülü sağanak yağış kesintisiz olarak pazartesi gününe kadar sürecek. Bugün de zaman zaman fırtına etkili olacak. Hava sıcaklığı ise hafta boyunca 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

EN FAZLA YAĞIŞ ALSANCAK’A

KKTC’de önceki gün sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 102 kg ile Alsancak’ta kaydedildi. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı ise şöyle: “Alsancak 102 Kg/M², Zafer Burnu 89 Kg/M², Boğaz 74 Kg/M², Esentepe 69 Kg/M², Girne 68 Kg/M², Koruçam 51 Kg/M², Ercan 38 Kg/M², Alevkaya 34 Kg/M², Kantara, Tatlısu 30 Kg/M², Mallıdağ, Çayırova 29 Kg/M², Sipahi 27 Kg/M², Devlet Üretme Çiftliği 23 Kg/M², Gazimağusa, Yenierenköy 22 Kg/M², Akıncılar, Serdarlı, Sandallar, Kozanköy 21 Kg/M², Salamis, İskele 20 Kg/M², Lefkoşa, Geçitkale 19 Kg/M², Dörtyol 18 Kg/M², Ziyamet, Kırıkkale, Akdoğan, Alayköy 17 Kg/M²”Yağış alan diğer yörelerde ise 2 ile 16 kg/m² arasında yağış kaydedildi.



