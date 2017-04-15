Sigara kalbi hasta ediyor

Kalp hastalıkları dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Sigara kullanımı da kalp sağlığını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden.

Türkiye'de her 3 yetişkinden biri sigara içiyor. Sigara kullanımı genelde akciğer hastalıkları ve kanserle ilişkilendirilse de kalp hastalıklarının da en önemli nedenlerinden biri.



Nikotinin direkt koroner damarların içindeki parlak zemini tahriş ettiğini belirten Kalp Demer Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Spazm yapıyor ve kroner hastalıkları ciddi şekilde ilerletiyor. Biz bypass yaptığımız hastalarda ameliyattan sonra sigarayı bırakan hastalardan çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Ayrıca sigara içenlerin ameliyat sonrası da gerçekten çok problemli oluyor. Ciddi akciğer problemleri yaşıyoruz” dedi.





TÜTÜNÜN HER TÜRLÜSÜ ZARARLI



Sigara kullanımı kalp krizine ve ani ölümlere de neden olabiliyor.



Kalp hastalığı nedeniyle ameliyat geçiren hastaların birçoğunun sigara içmeye devam ettiğini aktaran Prof. Sönmez, “Hastaya, ‘sigara içiyor musunuz’ diyoruz, ‘hayır, ben pipo içiyorum’ diyor. Daha masum olduğunu sanıyor, gerçek olan şu ki bir tütün ne kadar kaliteliyse o kadar çok karbonmonoksit ve nikotin ihtiva etmektedir. Koroner bypass ameliyatı yaptığım 1300 hasta içinde yaptığımız çalışmada ameliyattan önce sigara içen hastaların yüzde 35'i 3 ay sonra sigara içmeye başlamışlar, bu korkunç bir şey” dedi.



SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA RİSK NE ZAMAN AZALIYOR?



Ne kadar yıl sigara içilmiş olursa olsun bırakıldığı andan itibaren sağlıkta olumlu gelişmeler gözlemlendiğini söyleyen Kalp Cerrahı, „“Akciğer kanseri yönünden bir hasta sigarayı bıraktıktan sonra ancak 5 yıl sonra akciğerindeki doku kanser riski normal bir hasta kadar oluyor ama kalp hastalıkları bakımından sigarayı bıraktıktan sonra çok ciddi şekilde yararları görülüyor“ ifadesini kullandı.



Türkiye dünyada en çok tütün kullanan ilk 10 ülke arasında yer alıyor.