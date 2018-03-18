Sigaraya savaş açtım!

Uzun zamandır kapalı mekanlara gitmemeye özen gösteriyorum. Sigara dumanını ciğerime çekip kanser olmamak, eve döndüğümde leş gibi sigara kokmamak için sigara içilen alanlardan uzak duruyorum.

Ancak artık bu konu dayanılmaz olmaya başladı. Gittiğim her yerde sigara içen insanlarla karşılaşmaktan nefret ediyorum.

Adam hem kendini zehirliyor hem de beni kanser yapıyor. Eve döndüğümde üzerimdeki sigara kokusu yüzünden kendimden nefret ediyorum. Yatağa girmeden önce üzerime sinen kokudan kurtulmak için gecenin bir yarısı duş almak zorunda kalıyorum.

DAÜ’de bir hocamız vardı Wilbert Skip Norman, adam sigaraya karşı gaz maskesiyle dolaşıyordu. Sonra akciğer kanserinden öldü.

Ben de artık gaz maskesi takacağım çünkü gerçekten dayanılacak gibi değil.

Sigara içmeyen biri olarak artık buna bir dur demenin zamanı geldi.

Dünya yasaklıyor bizde serbest diye bir haber yapmıştım 2013’te hatta bu haberden dolayı ödül de almıştım.

Ama görünen o ki, o günden bu yana dünya genelinde birçok ülkede kapalı alanlarda sigara içilmesi yasak olmasına rağmen ülkemizde bu yasa maalesef uygulanmıyor.

İçilen her bir sigarada sağlığa zarar veren ve insanı zehirleyen binlerce kimyasal madde bulunuyor.

Yapılan bir araştırmada içilen her sigaranın insan hayatından 12 dakika çalmakta olduğu ortaya çıkarıldı. Buna rağmen sigara içmeye devam ediliyor. İnsanlığa zerre faydası olmayan bir maddeyi içmekten kül tablası gibi kokmaktan nasıl zevk alıyorsunuz anlamıyorum?

Sağlık Bakanı Filiz Besim Mart ayından itibaren denetimlerin başladığını açıklamıştı.

Ben de buradan bir çağrı yapayım, sigara denetimlerine katkı için artık sigara içilen mekanları anında şikayet edeceğim.

Sigara içtiğini gördüğüm her insanı da sigarayı bırakması için elimden geleni yapacağım.

Lütfen sigara içmeyenlere saygı gösterin, bizi de zehirlemeyin!

İrfan Gündüzler