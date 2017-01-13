Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl ceza

Macaristan-Sırbistan sınırında, kucağında çocuğuyla polisten kaçmaya çalışan göçmen babayı çelme atarak düşüren Macar kadın kameramana 3 yıl hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Szeged Bölge Mahkemesi'nde görülen davada kameraman Petra Laszlo, "hırpalamak, yaralamak" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kameramanın cezası ertelendi.

Sanık Laszlo, kucağındaki çocuğuyla polisten kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesini, ''sığınmacıları ayağımla uzak tuttum'' diye savundu.

Hâkim Illes Nanasi ise sanığın işlediği suçun toplumsal infiâle neden olduğunu ve kameramanın savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

Eylül 2015'te, Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında görev yapan kameraman Petra Laszlo'nun, polisle sığınmacılar arasından çıkan arbede sonrası polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere sebep olmuştu. Olayın hemen ardından Macar N1TV televizyonunda çalışan kameramanın işine son verilmiş, hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: Reuters, AA