Sık sık yalan söyleyenlere kötü haber

Yapılan araştırmalara göre “Her şey yolunda, gayet iyiyim” cevabı dünyadaki bütün insanların en sık söylediği yalan… “Cep telefonum çekmiyordu, trafik tıkalıydı, ne kadar da zayıflamışsın!” da listenin üst sıralarında yer alıyor. Yalan söylemeden yaşamak zor ancak bunun bir dozu olmalı diyen bilim insanları, yalanın sağlığımızı nasıl etkilediği hakkında bilgiler verdi.

“YALANSIZ BİR TOPLUM İMKANSIZ”

Deutsche Welle’nin sosyal medyada yaptığı anket tarzı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. “Neden yalan söylersiniz?” sorusuna bir takipçi “Annemi memnun etmek için” derken bir başkası “Arkadaşlarımı sevindirmek ya da cesaretlendirmek için“ cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 49'u bu tür “beyaz yalanlara“ başvurduğunu itiraf etti.

Kassel Üniversitesi sosyal psikologlarından Marc-André Reinhard, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “İnsanlar arasındaki etkileşim, ancak karşınızdakinin özdeğerlerine saygı göstermekle mümkün. Bu nedenle yalansız bir toplum neredeyse imkansız. İmajımıza zarar verebilecek olumsuz söylemlere karşı son derece hassas bir tepki veriyoruz. Gerçekler çoğu kez can yaktığı için de arada bir küçük yalanlara başvuruyoruz.”

Bu nedenle de örneğin bir kadın arkadaşımızın yeni saç modeli berbat görünse bile, onu üzmemek için “Harika olmuş! Gerçekten çok yakışmış“ türünden yalanlar söylüyoruz. O da bunun karşılığında bize, kışın birkaç kilo almamıza rağmen “Çok formda görünüyorsun“ diyerek jest yapıyor.

YALAN SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

Öyleyse “Yaşasın yalan!” mı diyeceğiz? Mesele bu kadar da basit değil. Zira madalyonun arka yüzünde, yalan söylemenin pek çok olumsuz etkisi karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de insan sağlığına verdiği zarar. Yalanın boyutlarına göre değişmekle birlikte sürekli olarak bir şeyi olduğundan farklı göstermek, hayli yorucu ve stresli olabilir.

Amerikan Psikoloji Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre daha az yalan, aynı zamanda daha fazla sağlık anlamına geliyor.

Psikolog Anita Kelly başkanlığındaki araştırmada denekler iki gruba ayrıldı. Birinci grup hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmazken, ikinci gruptan günlük hayattaki beyaz yalanlardan kaçınmaları istendi. Sadece sahte özürler ve kedi koruma refleksiyle söylenen yalanlar değil, aynı zamanda gerçekte olduğundan daha olumlu bir izlenime neden olacak abartılar da masum yalanlar kapsamında değerlendirilip yasaklandı. Sonra her iki grubun da sağlık durumları ayrıntılı olarak incelendi. On hafta sonra yalandan kaçınmaya çalışan gruptaki deneklerin gerginlik ve stres düzeylerinin bariz şekilde azaldığı saptandı.

ÜZMEMEK İÇİN YALAN SÖYLEMEK…

Bir başka Facebook kullanıcısı da “Beni kimsenin sevmemesinden korktuğum için yalan söylüyorum” diyor.

Ancak burada büyük bir tezat ortaya çıkıyor: Bir ilişkide karşı taraftan beklediğimiz en önemli şey dürüstlük! Lakin biz, sevgi uğruna dürüst davranmayarak herşeyden önce kendimizle çelişiyoruz. Araştırmacılar bu yüzden uyarıyor: “Yalan, insanlar arasında güvensizliği ve mesafeyi artırır, ilişkileri öldürür.”

YALAN SÖYLEMEMEK İÇİN SUSUN!

“Elbette her doğru, her yerde ve her zaman söylenmez. Ama bazen daha az konuşarak da sorunu çözebiliriz. Zira az konuşan daha az yalan söyler, daha az bahane üretir, daha az abartır ve sonunda daha az sahte özür uydurmak zorunda kalır. Bir diğer yöntem de yalanı kendi kendimize yasaklamamız. Yalan söylemek zorunda kalacağımız eylem ve durumlardan kaçınırsak, daha sonradan bunlarla ilgili yalan söylemek zorunda da kalmayız.”