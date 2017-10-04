Sıla paylaştı: İkiz bebeklerim geliyor

Sevgilisi Ahmet Kural’la mutluluk pozları veren ve sosyal medya hesabından birlikte geçirdikleri keyifli anlara dair paylaşımlarda bulunan şarkıcı Sıla, ‘Hamile’ olduğu yönündeki haberlere günün ilerleyen saatlerinde menajeri aracılığıyla yanıt verdi. İddiaların asılsız olduğu açıklandıktan birkaç saat sonra 37 yaşındaki şarkıcı bu defa kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve o da hamile olduğunu yalanladı. Ancak Sıla yine de bu söylentiden keyif almış olacak ki ay sonunda çıkaracağı projeleri ‘ikiz bebeklerim geliyor’ notuyla paylaşmayı tercih etti.