Sıla’dan evlilik açıklaması geldi

Sıla ile Ahmet Kural, Mayıs ayında aşk yaşamya başlamıştı. Sıla, ilişkisi hakkında Show TV’de yayınlanan Pazar Sürprizi’ne konuştu. Sıla evlilikle ilgili şunları söyledi:

“Bizim el ele görünme problemimiz yok. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Ahmet’i tanıdığımda sadece ilk filmine vakıftım. Evliliğe gelince böyle büyük konuşmalara girmeyelim. Yeter ki sonu iyi bitsin.” Sıla ve Ahmet Kural, Bodrum’da bir mekanda baş başa yemek yedikten sonra mekandan el ele ayrılmıştı. Tatilcilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden el ele yürüyen ikili, herkesi şaşkına uğratmıştı.