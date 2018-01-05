Şimdi Mal Sahibinin Zamanıdır (Seçmene Önemli Uyarılar)

Bu ifadeyi oldum olası beğenirim ve kullanırım;

“Bu ülkenin mal sahibi halktır.” (Veya öyle olmalıdır)

Seçimler de mal sahibini yani halkın malını yönetmesi için politikacılara vekalet vermesidir.

Mal sahibi sandığa gider ve malını en iyi yöneteceğine inandığı partiye oyunu (vekaletini) verir.

Seçime çok az bir zaman kaldı.

Seçmenin yani mal sahibinin büyük bir bölümü kararını vermiştir diye düşünüyorum.

Partiler, kalan az miktardaki “kararsız” seçmeni etkilemek için bugün ve yarın birtakım etkinlikler yapacaklar.

Cumartesi günü saat 18:00’da seçim yasakları başlar.

O andan itibaren irade tamamıyla mal sahibine geçmiş olacak.

Vekalet isteyenler susacak, mal sahibi vekaletini doğru kullanmak adına son hazırlıklarını yapacak.

***

Bu seçimlerin irade açısından birkaç temel özelliği olduğunu gözlemledik.

Birincisi asker ile elçilik seçimlerin tamamen dışında kaldı.

Daha yakın tarihe kadar Sivil Savunma ve Sivil İşler üzerinden seçmene yani mal sahibine doğrudan müdahale eden askeri yönetim, şimdi adeta kışlasından dışarı bile çıkmadı.

“Komutanım seçimler için bir emriniz olmayacak mı” diye soran işbirlikçilere de “ne seçimi, seçim mi var” şeklinde “espritüel” yanıtlar veriyorlarmış.

Elçilik mensupları ise sanki izne çıkmışlar gibi.

“Biz Türkiyelileri temsil ederiz” deyip elçilikten destek isteyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.

Bir önceki seçimlerde değil milletvekilliği seçimine UBP kurultayına bile karışanların dilleri çok yanmış olacak ki bu seçimde “uyur taklidi” yapıyorlar.

Olması gereken de budur.

Kıbrıs Türkünün iradesine müdahale edenlerin geçmişte yarattığı yıkımın bedelini Kıbrıs Türkü ödedi.

***

Bir de mal sahibini yani seçmeni uyarmak gerekir.

“Seçim son gece kazanılır” sloganıyla hareket eden politika simsarları eminim huylarından vazgeçmeyecekler ve son gece seçmen satın alma, ahlaksız ittifaklar kurma gibi ayak oyunlarına başvuracaklardır.

Yakın geçmişte meclis kürsüsünden dolarları sallayıp “seçmen satın aldım” şimdi vekalet almak için yine karşınızdadırlar.

Politik hayatı boyunca yasadışı yollardan elde ettiği paraları “son gece” operasyonlarında kullananlar şimdilerde miting miting gezmektedirler.

Mal sahibinin artık bu politika simsarlarının tuzağına düşmemesi gerekir.

Çünkü bir defalığına alınacak para bu ülkenin yıllar boyu kötü yönetilmesine yolaçabilir.