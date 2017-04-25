Simit Diyeti ile 3 Günde 3 Kilo Verin!
25/04/2017
Hem lezzetli hem de besleyici olan simitle kilo vermek çok kolay.
Zayıflamak için uzak durmanız gereken yiyeceklerden en önemlileri hamur işleridir. Ancak, simit içerdiği az yağ oranı oranı bu kuralın biraz dışında kalabilir.
Simit tüketimini abartmadan, çeşitli gıda alternatifleri ile güçlendirerek tüketebilirsiniz... Kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan simit ile kısa sürede kilo verebilirsiniz.
Simit yiyerek kilo vermek isteyenler bu listeyi uygulayarak 3 günde 3 kilo vererek zayıflayabilir...
İşte uygulamanız gereken adımlar...
1. gün
Kahvaltı
Kahvaltıda yarım simit, 2 yumurta ile sebzeli omlet 1 bardak içerisinde nane ya da limonlu su
Öğle yemeği
1 tabak sebze yemeği Ara öğün Yarım simit ve 1 bardak light ayran
Akşam yemeği 200 gr tavuk göğsü
Ara öğün Rezene çayı içerisine karanfil ya da tarçın koyulabilir.
2. gün
Kahvaltı Yarım simit, 2 adet üçgen peynir, yarım domates, 1 salatalık 1 bardak içerisinde nane ya da limonlu su
Öğle yemeği
1 tabak ıspanak yemeği
Ara öğün
Yarım simit ve 1 bardak light ayran
Akşam yemeği 200 gr ızgarada balık, bir kase salata
Ara öğün
Tarçınlı ıhlamur çayı
3. gün
Kahvaltı
Yarım simit, 1 kibrit kutusu peynir, domates, salatalık, maydonozlu salata 1 bardak kuru erik suyu
Öğle yemeği
1 tabak salata
Ara öğün
Yarım simit ve 1 bardak light ayran
Akşam yemeği
150 gr ızgarada et, patlıcan, kabak
Ara öğün
Limonlu rezene çayı
,Kaynak: mahmure.hurriyet.com.tr