Simit Diyeti ile 3 Günde 3 Kilo Verin!

Hem lezzetli hem de besleyici olan simitle kilo vermek çok kolay.

Zayıflamak için uzak durmanız gereken yiyeceklerden en önemlileri hamur işleridir. Ancak, simit içerdiği az yağ oranı oranı bu kuralın biraz dışında kalabilir.

Simit tüketimini abartmadan, çeşitli gıda alternatifleri ile güçlendirerek tüketebilirsiniz... Kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan simit ile kısa sürede kilo verebilirsiniz.

Simit yiyerek kilo vermek isteyenler bu listeyi uygulayarak 3 günde 3 kilo vererek zayıflayabilir...

İşte uygulamanız gereken adımlar...

1. gün

Kahvaltı

Kahvaltıda yarım simit, 2 yumurta ile sebzeli omlet 1 bardak içerisinde nane ya da limonlu su

Öğle yemeği

1 tabak sebze yemeği Ara öğün Yarım simit ve 1 bardak light ayran

Akşam yemeği 200 gr tavuk göğsü

Ara öğün Rezene çayı içerisine karanfil ya da tarçın koyulabilir.

2. gün

Kahvaltı Yarım simit, 2 adet üçgen peynir, yarım domates, 1 salatalık 1 bardak içerisinde nane ya da limonlu su

Öğle yemeği

1 tabak ıspanak yemeği

Ara öğün

Yarım simit ve 1 bardak light ayran

Akşam yemeği 200 gr ızgarada balık, bir kase salata

Ara öğün

Tarçınlı ıhlamur çayı

3. gün

Kahvaltı

Yarım simit, 1 kibrit kutusu peynir, domates, salatalık, maydonozlu salata 1 bardak kuru erik suyu

Öğle yemeği

1 tabak salata

Ara öğün

Yarım simit ve 1 bardak light ayran

Akşam yemeği

150 gr ızgarada et, patlıcan, kabak

Ara öğün

Limonlu rezene çayı



,Kaynak: mahmure.hurriyet.com.tr