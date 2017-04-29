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Şimşek: KKTC ekonomisinde  güzel ilerlemeler sağlandı

29/04/2017

Şimşek: KKTC ekonomisinde  güzel ilerlemeler sağlandı
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Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle düzenlenen “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferansta konuşma yapan .Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,  Kıbrıs’taki siyasi durum, ambargo ve mevcut statünün ciddi ayak bağı olmasına karşın,  KKTC’de ekonomide  güzel ilerlemeler sağlandığını kaydetti.

Şimşek, KKTC ekonomisindeki   ilerlemelerin kaynağında cesaretle gerçekleştirilen reformların yattığını söyleyerek, “Mucizevi değnek yok, evimizi düzene koyacağız” dedi.

Bütün zorluklara karşın  reformların yapılmasının gereğine işaret eden Şimşek,  reformlar yapıldıkça imkanların ve kaynakların arttığını söyledi. Şimşek, “Reform yapan ülkeler  pozitif yönde ayrışır” dedi.

Her zaman, her alanda  KKTC’nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek,  kendilerini KKTC’den ayrı görmediklerini vurguladı.

Şimşek, Hükümetin   reformlarını ve bütçe performansını överek, “Yatırımlara daha çok kaynak ayırmanız bizi  çok sevindirdi” dedi.

Reformların önemine vurgu yapan  Şimşek, Kıbrıs’ta çözümü desteklediklerini belirterek, “Reform yaparsanız tanımayan ülkeler de yatırım için gelir” ifadelerini kullandı.

Şimşek, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi,  reformlar ve kaynak noktasında desteklerinin süreceğini ifade etti.

Şimşek, KKTC’nin  özel sektör eliyle hizmet sektöründe  dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabileceğini vurguladı.

Şimşek konuşmasında  Türkiye ekonomisini de geniş bir şekilde anlattı.



TAGS: mehmet şimşek, türkiye, haber, kıbrıs
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