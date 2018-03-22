Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üç oturumlu düzenlenecek.

Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’ne ve YKS’nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi’ne girmek için de başvuru yapabilecek.Her bir oturum için 50’şer lira ücret ödenecek.

Temel Yeterlilik Testi; 23 Haziran 2018 Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2018-YKS’ye internet aracılığıyla bireysel başvuru saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Sınav ücretini ödemek için son gün bugün saat 23.59 olarak belirlendi.

2018-YKS’ye başvurusunu yapamayan adaylar, “Geç başvuru günü” olarak belirlenen 4 Nisan Çarşamba günü müraacat edebilecek.