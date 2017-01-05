Sınır dışı kararının iptali için dava açılacak

Modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç Yenidüzen Gazetesine özel açıklamalarda bulundu

İŞTE O AÇIKLAMA

Sınır dışı edilmesi can güvenliğini tehlikeye attı.

Kararın iptali için dava açılacak

Gerekçe yok.Gerekçenin ötesinde bir Bakanlar Kurulu kararı var diyorlar.Serdar Denktaş'ın açıklaması böyle bir Bakanlar Kurulu kararının olmadığını söylüyor.

KKTC hükümeti örgütlü operasyona yardım etti.

Sınır dışı kararının siyasi bir karar olduğu çok net.Türkiye'nin isteği doğrultusunda alınmış bir karar.Orada apar topar bir insan Türkiye'ye gönderiliyor ve Türkiye'de bekleyen görevlilerce linç edilmeye çalışılıyor.Bu insan burada öldürülebilirdi.Eğer öldürülseydi bunun sorumluluğunu kim üstlenecekti?Kıbrıs Türk hükümeti mi?

Bazı gazeteciler ve televizyonlara da dava açılacak

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