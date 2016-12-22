Sınır dışı edilse 12 kişi ölmeyecekti

Berlin'deki saldırının şüphelisi Anis Amri hakkında hakim sınır dışı kararı verdi. Sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Pasaportu olmadığı için sınır dışı kararı uygulanamadı. Bir süre gözaltında tutulduktan sonra da serbest bırakıldı. Şimdi 100 bin Euro para ödüllü ile her yerde aranıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de TIR ile Noel pazarına girerek 12 kişiyi öldüren Tunuslu Anis Amri, İtalya'da kundaklamadan mahkum olduğu ortaya çıktı. İtalya'ya tekneyle gelen Anis Amri, 2011 yılında kaldığı mülteci kampını diğer mültecilerle birlikte ateşe verdi. Yakalanan Anis Amri, kundaklamadan suçlu bulundu. Dört yıl hapis cezası aldı. 2015 yılında serbest kalınca da Almanya'ya geldi.

BELGELERİ EKSİK OLUNCA

Almanya'ya 2015 yılının Temmuz ayında sığınma talebinde bulunan Anis Amri, Freiburg'da mülteci yurduna yerleştirildi. Kendisini önce Mısırlı olarak tanıttı. Sığınma talebi reddedildi. Freiburg'dan Berlin'e geçti. Sık sık Berlin ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti arasında gitti geldi. Sınır dışı edilmek üzere yakalandı. Ancak pasaportu olmadığı için sınır dışı edilemedi. Bir süre gözaltında tutulduktan sonra yasalar gereği serbest bırakıldı. Almanya'da DEAŞ üyeleriyle kontak kurdu. Silah satın almak için girişimlerde bulundu. Geçen yıl Kasım ayında bir kez daha yakalandı. Ancak delil yetersizliğinden bu kez de serbest bırakıldı. Bu yılın Mart ayında Federal Savcı yakalama kararı çıkardı. Ancak izine rastlanılamadı.

TUNUS BÜYÜKELÇİSİ BİLGİ VERDİ



Anis Amri hakkında yakalama emri olmasına rağmen suç işlemeye devam etti. Berlin'in Neukölln semtinde kavgaya karışan Anis Amri hakkında adam bıçaklama suçlamasıyla soruşturma açıldı. Ancak savcılık soruşturmayı daha sonra delil yetersizliğinden kapattı. Güvenlikg üçleri ve istihbarat bu yılın Ekim ayından itibaren de kendisinden haber alamadı. İzini kaybetti. Anis Amri 19 Aralık'ta bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez gasp ettiği TIR ile Berlin'in kalbi sayılan Breitscheit Meydanı'ndaki Noel Pazarına saldırdı. 12 kişiyi öldürdü. Çoğu ağır 48 kişiyi de yaraladı. Saldırının Amri Anis'in yaptığı ortaya çıktıktan sonra Almanya ve Avrupa genelinde aranmaya başlandı. Yakalama emri çıktıktan sonra Anis Amri ile ilgili Tunus'un Berlin'deki diplomatları Alman yetkililere bilgi verdi. Tunuslu diplomatlar Anis Amri'nin belgelerini de Alman yetkilileri ulaştırdı. Polis, Anis Amri'yi yakalanmasına yardım edeceklere ödül vereceğini de duyurdu. Anis Amri'yi yakalatacak bilgiyi verecekler 100 bin Euro ödül alacak.

EVLERE BASKIN YAPILDI

Polis, Anis Amri'nin Berlin ve Dortmund kentlerinde daha önce kaldığını sandığı evlere baskın yaptı. Çarşamba gecesi Berlin'de Anis Amri'nin izini arayan özel tim, Perşembe sabahı da Dortmund'da bir evi bastı. Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzebrg'deki evde Çarşamba gecesi arama yapan polis, Anis Amri'ye ulaşamadı. Perşembe sabahı da Dortmund'da bir ev arandı. 100 polisin katıldığı aramayla ilgili polis henüz bir açıklama yapmadı.