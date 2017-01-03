Sınırı geçebilmek için valize saklanmış!

Fas'tan Avrupa'ya girmeye çalışan göçmenlerden biri bavulun içinde saklanmış halde bulundu.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya girmek isteyen Faslı bir kadının valizinde ülkeye girmeye çalışan bir göçmen çıktı. Polisin aracı kontrol etmesiyle ortaya çıkan göçmen valizin içerisinde kıvrılmış halde bulundu. Bir başka göçmen ise, gizlendiği arka koltuğun altındaki özel bölmeden çıkarıldı.

22 yaşındaki kadın gözaltına alınırken valizin içerisinde oksijensiz kalan Gabonlu göçmen sınır dışı edilmek üzere geçici sığınma merkezine götürülerek sağlık kontrollerinden geçirildi.

Ceuta bölgesinde 2017'nin ilk gününde 1100 göçmen sınırı geçmek için sınır tellerine hücum etmiş, güvenlik görevlileri kalabalığı engellemişti. Her yıl binlerce göçmen İspanya'nın Afrika'yla sınırı olan Ceuta ve Melilla'dan kaçak olarak Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.