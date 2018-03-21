Sınırları olmayan bir Kıbrıs için yürüyorlar

İki arkadaş olan Yalçın ile Stavros Kıbrıs'ta 40 yıldan fazla bir süredir devam eden bölünme durumuna dikkat çekmek için uzun bir yolculuğa başladı.

Kıbrıslı Rum Stavrov, Kıbrıslı Türk Yalçın ile adayı baştan sona yürüyerek katetme yolculuğuna ile dikkatleri üzerilerine çekiyor. Sınırları olmayan, birleşik bir Kıbrıs isteyen her iki Kıbrıslının, adanın bir ucundan diğer ucuna yürüyüşü 16 gün sürecek.

Günlük ortalama 20 km yürümeyi hedefleyen ikili yolculuk boyunca inişli çıkışlı, sarp ve dik yokuşları aşmaya çalışacak.

Sosyal medya hesabından böyle bir yürüyüşe nasıl karar verdiğini açıklayan Kıbrıslı Türk, "Colin Thubron 1972 yılında Kıbrıs içlerine 600 km'lik bir yürüyüş yaptı. Efsaneleri, karakterleri, tarihi ve mimari yapılarını harmanladı. Bunları okumak beni heyecanlandırdı. Esinlendim. Yürümeye karar verdim. Kıbrıs'ın güzel günlerinin geçmişte değil, gelecekte olduğuna inandığım için arkadaşım Stavros'a kendi yürüyüşümüzü yapmamızı teklif ettim." dedi.

Stavros ise Kıbrıs'ın sınırlarının dağlar ve denizler olduğunu belirterek, "Bu doğal sınırlar dışında bu adanın bir sınırı yok. Biz bir arada, birlikte yaşamak istiyoruz. Gerisi sadece boş laf. Yolculuğumuza güneşin doğduğu adanın doğusundan başladık." diye konuştu.

Adanın bölünmüş bir şekilde devam etmesinin gereksiz olduğunu belirten Kıbrıslı Türk ve Rum gelecek nesillerin birlikte yaşamaktan mahrum bırakılmamaları gerektiği dile getiriyor