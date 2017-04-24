HABER KIBRIS

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi

24/04/2017

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi
ads

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. 

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Sürdürülen operasyon çerçevesinde son 5 günde 40 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.



TAGS: şırnak, terörist
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems