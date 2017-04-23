Şırnak'tan kara haber... 2 şehit var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, müdahaleye rağmen şehit düştü.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "23 Nisan 2017 tarihinde saat 07.30 sularında Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.