Şişmiş ayaklarınızı nane yağı ile serinletin

Havaların iyice ısındığı şu günlerde anne adayları da tatile çıkmak ve biraz serinlemek istiyor. Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, henüz tatile çıkmamış anne adaylarına rahat bir seyahat geçirebilmeleri için önerilerde bulundu…

Gebelerin uçak ile seyahatinde bir sakınca yoktur. Yalnız 34 haftadan büyük gebelerin doktor raporu olsa bile, bazı havayolu şirketleri seyahatlerine izin vermeyebilir. Bu hamilelerin şehir içinde veya arabayla gidilebilecek mesafede tatil yörelerini tercih etmeleri tavsiye edilir.

Yolculuk sırasında 1.5-2 saatte bir mola verilmeli, molalarda 10-15 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Bu sayede bacaklarda ödem ve bacak toplardamarlarında kan pıhtılaşması ihtimali minimuma indirilir. Uzun seyahatlerde pıhtı oluşumunu engellemek için varis çorabı kullanılmalıdır.

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Anne adayları hangi taşıtla seyahat ederlerse etsinler yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Emniyet kemerini bağlarken karnınızın üstünden değil altından geçmesine ve kalçalarınız hizasında olmasına dikkat edin” diyerek uyardı.

Eğer emniyet kemerinizi tam karnınızın üzerinden geçecek şekilde takarsanız; olası bir kaza durumunda oluşacak şiddetli basınç bebeğin plasentasının erken ayrılmasına sebep olabilir. Ayrıca emniyet kemeri omuz kısmı bağlandığında tam göğüs arasında olmalıdır. Kemerin boyun hizanızda olması tehlikelidir.

Şişmiş veya terlemiş ayaklarınızı ihtiyaç duyduğunuz zaman bir leğen dolusu soğuk suya sokun. Suya damlatacağınız birkaç damla nane yağı ise ayaklarınızın daha da serinlemesini sağlar.

“Yolculukta yemek yerken çok daha dikkatli olmalısınız” diyerek anne adaylarını uyaran Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Tüketeceğiniz yiyeceklerin içeriklerini ve pişirilme yöntemini öğrenin. Hafif yiyecekleri ve zeytinyağlıları tercih etmeye çalışın. Kapalı su tercih edin. Asitli içeceklerden, meşrubatlardan uzak durun” dedi.