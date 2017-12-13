Sistem değişmeden değişim olmaz

Ülkedeki mevcut siyasi yapı partilerin ya da kişilerin değişmesi ile değişir mi?

Değişmez…

Sorunlar çözülebilir mi?

İktidardaki siyasi partilerin ya da siyasi partilerin kadrolarının değişmesi ile sorunların çözümlenmesi de çok zor.

Neden mi?

Çünkü mevcut sistemde denetim ve yasama ile yürütme iç içe geçmiş durumdadır.

Meclis siyasi iktidarları denetleyebilecek bir yapıda değildir.

Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, bu yapı içerisinde ülkede bir şeyleri değiştirebilmek, hele hele de köklü reformlar yapabilmek neredeyse imkansızdır.

Ülkedeki çok büyük bir çoğunluk yüksek sesle bunu seslendirmese de bu durumun farkında.

Belki de bu nedenden ötürü siyasete olan güven dibe vurmuş durumda.

İnsanlar belki de bu nedenden dolayı siyasetten uzak duruyor, seçimlerden bir şey beklemiyor.

Umut ve heyecanlarını bir şeyin değişmeyeceğini gördükleri için yitirmiş durumdalar.

Kendisine başarıyı ilke edinmiş birçok kişi belki de bu sistem ya da yapı içerisinde hizmet veremeyeceğini düşündüğü için bugün siyasete mesafeli durmayı seçti.

Topyekün bir değişime ihtiyaç duyulduğunu bugün ülkede herkes seslendiriyor.

Ama bu değişimin tam da nasıl olması gerektiği konusunda sağlıklı bir şekilde mesele tartışılamıyor.

Sağlıklı tartışma ortamı olmayınca da ortaya çıkış yolları çıkmıyor, çıkarılamıyor.

Her dönemde birileri başkanlık sisteminden söz ediyor.

Başkanlık sistemi ile birlikte ülkeye daha etkin ve sorun çözecek bir yönetimin gelebileceği söyleniyor ama bu konuda gerekli tartışmalar yapılıp, adım atılamıyor.

Sonuç ortada.

Neredeyse tüm siyasi partilerin iktidar olduğu Kuzey Kıbrıs’ta sorunlar büyümeye devam ediyor.

Elli kişilik parlamentoda yirmi altı kişi ile hükümet kurulabiliyor ve parlamento bu yirmi altının iradesi dışında bir şey yapamayacak bir durumda.

Böylece Hükümet de yasama ve denetim mekanizması da ayni siyasi iradenin kontrolü altında oluyor.

Muhalefet bu sistem içerisinde etkili olamıyor.

Geriye dönüp bakıldığında Kuzey Kıbrıs’ta mecliste yürütmenin icraatlarına karşı herhangi bir soruşturma açılamadığı ya da somut anlamda etkin denetimin yapılamadığı görülüyor.

Yani sistem denetim ve denge unsurları doğru kurgulanmadığından dolayı öngörülen şekilde çalışmıyor.

Çalışmayınca da ülkedeki yönetim kötüleşiyor.

Yolsuzluk ve keyfilik iddiaları daha çok konuşulur oluyor.

Ve siyasete olan güven ve inanç bitiyor.

Ülkede karamsarlık öne çıkıyor.

Şu andaki durum aynen böyle.

Kısacası, Ocak ayının yedisinde seçime gideceğiz ama çok büyük bir çoğunluk bu seçimlerin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine kesin gözü ile bakıyor.

Bu sistem değişmediği ve başkanlık sistemini tartışmaktan korkup kaçındığımız sürece de işler iyiye gitmeyecek.

Durum bu kadar açık ve net.