Sıvayın kolları, görelim boyunuzun ölçüsünü

Şu cümlenin dramatikliğine bakar mısınız?

“Maalesef size iyi haberler veremiyorum….Yakaladığımız fırsat bir daha geri gelmez….Bizden önceki kuşaklar Kıbrıs’ı bu hale getirdiler, biz çözmeye çalıştık ama başaramadık. Gelecek kuşaklar ne yapar bilmiyorum…”

Bu sözleri Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans Montana’da çöken zirveden sonra yaptığı açıklamalardan derledim.

Ve şu sonucu çıkardım;

Mustafa Akıncı çözmeye çalıştığı Kıbrıs sorununun çözümünü göremeyeceğine inanıyor artık.

Kendisinin yaratmadığı bir sorun ama kendisi çözmeye çalıştı.

“Başaramadık” diyor.

Ve konuyu gelecek nesillere havale ediyor.

Gelecek nesiller dediği herhalde gençlerdir.

1963’ü baz alırsak 54 yıldır Kıbrıs sorunu diye bir sorunla uğraştı gençler.

Yıl 2017 ve Kıbrıs sorunu diye bir sorunu miras yoluyla devralacaklar.

Rum tarafıyla son büyük anlaşmazlığımız Annan planında olmuştu.

Uzlaşıp da bir çözüm planı olmasını sağlayamamıştık.

Aradan 13 yıl geçti.

Bu kez çözüm umutları Crans Montana’da çöktü.

Artık kaç yıl sonra görüşmeler yeniden başlar?

Hangi zemin üzerinden başlar?

Başlar da ne olur?

Ne olacağını, nasıl olacağını bilmiyorum.

Ama galiba bizim nesil de bir çözümü göremeyecek.

Crans Montana’da bizim nesil adına çıkan dram da budur herhalde…

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Ortada yüzlerce soru var ve kimse henüz ne olacağını kestiremiyor.

Kesin olan bir şey vardır “biz evimizin içine bakalım” lobisi kazandı.

Zaman artık onların zamanıdır.

Yaşadığımız sorunları çözmek için hevesli olanlar artık daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmalıdır.

“Kıbrıs sorunu” gibi bir bahane şimdilik ortadan kalkmıştır.

Eminim atacakları her iki adımdan birinde çözümsüzlüğe toslayacaklardır ama onlar bunu kabul etmiyor.

E bize da “kolay gelsin be arkadaşlar” demek düşüyor.

Sıvayın kolları da görelim boyunuzun ölçüsünü.

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Aşağıdaki alıntıyı Rum basınından yaptım.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Gutteres’e verdiği önerilerin tamamı.

Bu öneriler Türk tarafınca kabul edilmedi.

Sizden ricam iyice okuyunuz, sonra empati yapınız ve Akıncı’nın yerinde siz olsaydınız hangisini kabul ederdiniz bir düşününüz.

Zannedersem önümüzdeki hafta böylesi tartışmalarla geçecek.

“Ben olsaydım şöyle yapardım, ben olsaydım böyle yapardım” tartışmalarıyla…

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Anastasiadis’in önerileri şöyle:

“Garanti Antlaşması ile müdahale hakkı ve İttifak Antlaşması çözümün ilk gününden kaldırılmalı. Yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir uluslararası güç olmalı. Gücün üçte birinin garantör ülkelerden (Türkiye, Yunanistan, İngiltere) gelmeli, Komutanı Avrupa ülkesinden olmalı. Geçici polis gücünde Türk polisler de olmalı. 1960 antlaşmaları temelindeki kontenjanlar (Türk ve Yunan alayları) çekilmeli. Çekilme 18 ay içerisinde olmalı. Avrupa Birliği de rol sahibi olmalı.”



Önerinin Askerin Çekilmesi başlıklı bölümünde “Güvenlik yönünün, uzlaşılanların uygulanmaması halinde yaptırım öngören BM anayasasının 7’nci maddesi altına konulması” önerisi yer alıyor, şunlara yer veriliyor:



“Askerin büyük bölümü ilk günden çekilmeli, geriye kalanların hafif silahları olmalı ve onlar da sona eriş tarihi olan bir takvim içerisinde aşamalı çekilmeli. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin güvende hissedeceği bir güvenlik sistemi olmalı ve garantör güçler bu sistemi denetleyememeli veya uygulayamamalı.”



Önerinin Toprak başlığında, “Rum tarafının sunduğu haritaya uyulması ve 90 ile 100 bin arasındaki Rum göçmenin köylerine geri dönmesini kapsaması gerektiği, Güzelyurt’un verilmesi, haritanın Rum tarafının önerdiği devletlerin toprak oranıyla ilgili olması ve Rum göçmenlerin yüzde 60’ının Rum idaresi altında geri dönmesine olanak tanıması gerektiği” savunuluyor.



Mülkiyet başlığında, mülkün sahibine iade edilememesi durumunda iki mülk statüsü olması gerektiği kaydedilen öneriden özetle şu detaylar aktarılıyor:



“Birincisi, toprak düzenlemesine uğrayacak bölgelerdeki mülkler. Bu bölgelerde kural, mal sahibine iadedir. 1-ortak menfaat binaları olan mülkler (hastane v.b.) ise, 2- boş arsalara inşa edilmiş binalar ise, 3- mal sahibi iadesini talep etmemişse bu istisna teşkil edecek.



İkincisi, toprak düzenlemesine uğramayacak bölgelerdeki mülkler. Bu bölgelerdeki mülklerle ilgili kriterlere daha ‘esnek’ yaklaşılacak: 1-mülkte önemli inkişaf yapılmışsa, 2-aile konuları dikkate alınacak, 3-mülklerin üçüncü şahıslara satılmasıyla, (sonraki alıcılarla) ilgili meselelerle karşılaşılacak, arazi (kullanım) alanı iznine bir sınır olmalı (altında olması halinde iade yapılmayacak değer sınırı), 4-kullanılmayan mülklerin iade oranı sınırı, mülk değerinde 1/3 kuralı. Mont Pelerin’de görüşülen ilkeler, yani bazı bölgelerde uygulanacak bir ‘özel statü’ temeline göre bazı bölgelerde istisnalar incelenebilir.”



Yönetim ve Güç Paylaşımı’nda “ortak liste, çapraz ve ağırlıklı oy ile dönüşümlü başkanlık görüşülebilir. Görev süresi 2’ye 1 yıl ve ilk dönem Kıbrıslı Rum başkan olacak. Bazı kurumlarda kararların, tarafların her birinin en az bir oyu ile alınmasıyla ilgili sistemin işleyebilmesi için hazırlıklı olunmalı. Çeşitli organlarda 2’ye 1 oranının görüşülmeye hazır olunmalı” deniliyor.



Yunan ve Türk vatandaşlarına eşit muamelede “4’e 1 oranına riayet edilsin. Bu düzenleme Avrupa mevzuatına uygun olmalı. Türk vatandaşlarının mülk edinmesinde sınırlama olacak. Öğrenci, turist ve geçici işçiler sınırsız geçici çalışma izni alabilir. Avrupa Gümrük Birliği’ne göre Türkiye’den ticari mal alımında sınırlama olacak. Kıbrıs Türk oluşturucu devleti tarafından Türkiye’den ticari mal alımlarında geçici tedbirler (yumuşama) olacak. Yani bugünkü düzeyde ticari mal ithal edebilecekler.”