Sıvı sabunlardaki büyük tehlike

Sıvı sabunlarının yapış yapış olması sonucunda ABD’de ki araştırmacılar, sıvı sabunları inceleme altına aldılar. Ve yapılan araştırmanın sonucunda bakın hangi sonuca ulaştılar.

ABD'nin Detroit şehrinde bulunan havaalanındaki tuvaletlerde kullanılan sıvı sabunlarda insan vücut sıvısı tespit edildi.

Havaalanındaki konuklar ellerini yıkamak için sıvı sabunu kullandıklarında ciltlerinin yapış yapış olduğunu, ayrıca sabundan sızan ayrı bir sıvı olduğunu öne sürdüler.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, alınan bu bilgi üzerine sabunların içinde bilinmeyen bir maddeye rastladıklarını bunun üzerine de tuvaletlerde bulunan tüm sabunlukların tamamının değiştirildiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin bu maddeyi tanımlayamadığı ancak kaynakların ise ‘'çok iğrenç' olarak nitelendirdiği bu sıvının tükürüğe benzemediği ancak bir vücut sıvısına benzediği açıklandı.