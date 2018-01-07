Sivri, Türkiye U19 Milli Takımı’nda

Yenicami alt yapısından yetişerek Galatasaray’a transfer olan ve U21 takımındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekerek gol krallığı yarışında da zirvede yer alan 18 yaşındaki Ahmet Sivri, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan Sivri, Türkiye’nin 15 ve 17 Ocak’ta Portekiz ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edildi. Mart ayındaki 2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan Türkiye U19 Milli Takımı, Portekiz U19 Milli Takımı ile deplasmanda, 15 ve 17 Ocak 2018 tarihlerinde iki özel maç oynayacak. U19 Milliler, 8 Ocak 2018 Pazartesi günü Beykoz-Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 18.00’de bir araya gelecek. 14 Ocak 2018 Pazar gününe kadar hazırlıklarını Riva’da sürdürecek olan U19 Milliler, bu tarihte ise Portekiz’in başkenti Lizbon’a gidecek.