Siyahi annenin maviş bebeği
ALMANYA’nın Hannover kentinde yaşayan Zimbabwe asıllı Patience Chando (36), gördükleri ilgi nedeniyle mavi gözlü, açık tenli bebeğiyle zorlukla dışarı çıkabildiklerini söylüyor.
24/09/2017
49 yaşındaki Alman Andreas Spillea ile birlikte olan Patience Chando, 4 aylık olan Andrea isimli mavi gözlü bebeklerinin siyahi bir anneden dünyaya gelmesi sebebiyle büyük ilgi gördüğünü anlatıyor. Patience Chando, 15 ve 17 yaşlarındaki iki kızlarının ten renginin ise kendisi gibi koyu olduğunu kaydetti.