Siyahi annenin maviş bebeği

49 yaşındaki Alman Andreas Spillea ile birlikte olan Patience Chando, 4 aylık olan Andrea isimli mavi gözlü bebeklerinin siyahi bir anneden dünyaya gelmesi sebebiyle büyük ilgi gördüğünü anlatıyor. Patience Chando, 15 ve 17 yaşlarındaki iki kızlarının ten renginin ise kendisi gibi koyu olduğunu kaydetti.