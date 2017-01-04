Siyasetin gündemi Barbaros Şansal

Ünlü modacı Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesi ve sonrasındaki linç girişimi dün KKTC siyasetinin temel gündemini oluşturdu

FIRSAT VERMEYİN:

Cumhurbaşkanı Akıncı: Bu olay (linç girişimi), ülkemizde yaşanmamış olabilir. Ne var ki, nefret, kin ve linç kültürünün tohumlarının kendi ülkemiz ve toplumumuzda da yeşertilmeye çalışıldığını büyük bir kaygıyla izliyorum. Nefret, kin ve linç kültürüne fırsat vermemeliyiz

MECLİSTE DE GÜNDEM OLDU:

Şansal’ın sınır dışı edilmesi mecliste de gündem oldu. Muhalefet ihracı eleştirerek gerekçe sordu. Başbakan Yardımcısı Denktaş, ihraç kararını bakanlar kurulunun almadığını kendisinin de konuyu televizyondan öğrendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Evren ise yazılı açıklamasında “yetkimi kullanarak yasayı uyguladım” dedi.

AKINCI:

“Nefret, kin ve linç kültürüne fırsat vermemeliyiz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, modacı Barbaros Şansal’ın tepkilere neden olan söylemlerini onaylamak mümkün olmasa da, İçişleri Bakanlığı’nın eski bir karara dayanarak uyguladığı anlaşılan sınır dışı işlemi sonrasında bunun havaalanında bir linç girişimine dönüşmesinin herkesi derinden düşündürmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, “Bu olay, ülkemizde yaşanmamış olabilir. Ne var ki, nefret, kin ve linç kültürünün tohumlarının kendi ülkemiz ve toplumumuzda da yeşertilmeye çalışıldığını büyük bir kaygıyla izliyorum. Nefret, kin ve linç kültürüne fırsat vermemeliyiz” dedi. Akıncı, çok sesli demokratik toplum hayatının, özgürlüklerin, farklı düşünenlere saygıyı esas alan bir üslubu gözeterek kullanılmasına dayandığını vurguladı.

BKP: ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALAR KABUL EDİLEMEZ



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde anti demokratik uygulamaların artış gösterdiğini savundu ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Dünyaca ünlü modacı Barbaros Şansal’ın tutuklanarak sınır dışı edilmesi de KKTC’deki rejimin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu savunan BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün , suç duyurusunda bulunduğu söylenilen kişileri eleştirdi ve olayın bir komplodan ibaret olduğu görüşünü ifade etti.

ÖZYİĞİT: ŞANSAL’A YAPILANLARI ONAYLAMIYORUZ

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Barbaros Şansal’a yönelik yapılanları kesinlikle onaylamadıklarını belirterek, hükümeti eleştirdi. Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir KKTC’de ikamet eden modacı Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesi ve Türkiye’ye varışında kendisine yönelik yapılan linç girişimlerini değerlendirdi. Özyiğit, nedeni ne olursa olsun, fikri ne olursa olsun bireye linç girişiminde bulunulmasının doğru olmadığını kaydetti. Ülkenin bu olaya bulaştırılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Özyiğit, yaşanan olayların temel hak ve özgürlüklere kadar uzanan bir yasaklar yolunun da kapısını aralamakta olduğunu ileri sürdü. Barbaros Şansal’ın hangi gerekçe ile sınır dışı edildiğine yönelik açıklama yapması konusunda hükümete çağrıda bulunan Özyiğit, Şansal’ın sınır dışı edilmesi ve bunun yapılış şekli ile toplumda gerginliğin ve kutuplaşmanın, KTÖS ajandası olayında olduğu gibi yeniden tırmandığını savundu. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Barbaros Şansal’a yönelik yapılanları kesinlikle onaylamadıklarını belirterek, hükümeti eleştirdi. Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir KKTC’de ikamet eden modacı Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesi ve Türkiye’ye varışında kendisine yönelik yapılan linç girişimlerini değerlendirdi. Özyiğit, nedeni ne olursa olsun, fikri ne olursa olsun bireye linç girişiminde bulunulmasının doğru olmadığını kaydetti. Ülkenin bu olaya bulaştırılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Özyiğit, yaşanan olayların temel hak ve özgürlüklere kadar uzanan bir yasaklar yolunun da kapısını aralamakta olduğunu ileri sürdü. Barbaros Şansal’ın hangi gerekçe ile sınır dışı edildiğine yönelik açıklama yapması konusunda hükümete çağrıda bulunan Özyiğit, Şansal’ın sınır dışı edilmesi ve bunun yapılış şekli ile toplumda gerginliğin ve kutuplaşmanın, KTÖS ajandası olayında olduğu gibi yeniden tırmandığını savundu.

EVREN: “GEREĞİNİ YAPARAK YASAYI UYGULADIM”

İçişleri Bakanı Evren, Barbaros Şansal’ın ihracında yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını belirttiİçişleri Bakanı Kutlu Evren modacı Barbaros Şansal’ın yurt dışına ihracıyla ilgili olarak hükümet ve Bakanlığın gereğini yaparak yasayı uyguladığını kaydetti. İçişleri Bakanı Evren Şansal’ın ihracıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Bakan Evren, Yabancılar ve Muhaceret Yasası fasıl 105 Madde 6 C bendinin Bakanlığa vermiş olduğu yetkiye dayanarak Barbaros Şansal’ın ihracına karar verildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Evren, Barbaros Şansal’ın ihracında yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını belirttiİçişleri Bakanı Kutlu Evren modacı Barbaros Şansal’ın yurt dışına ihracıyla ilgili olarak hükümet ve Bakanlığın gereğini yaparak yasayı uyguladığını kaydetti. İçişleri Bakanı Evren Şansal’ın ihracıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Bakan Evren, Yabancılar ve Muhaceret Yasası fasıl 105 Madde 6 C bendinin Bakanlığa vermiş olduğu yetkiye dayanarak Barbaros Şansal’ın ihracına karar verildiğini söyledi.

2016 yılında gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerekse üçüncü ülke vatandaşı olan 295 kişinin cezaevinden çıktıktan sonra ihraç edildiğine de değinen Bakan Evren, diğer ihraçlarda olduğu gibi Barbaros Şansalın ihracında da gerek bakanlığın gerekse hükümetin gereğini yaptığını ve yasayı uyguladığını söyledi. Bakan Evren açıklamasının devamında, “Anavatan Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik ve acılı süreçte, suç işlediği için ihraç edilmesi gerektiği halde edilmeyen, ancak sürekli olarak KKTC’ nin hoşgörülü ve özgürlükçü yapısından faydalanıp, Kıbrıs Türk halkının tolerans sınırlarını zorlayarak anavatan Türkiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatmasına hükümet olarak müsamaha etmemiz mümkün değildi” dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kendisine yönelik, “konuyla ilgili soruları yanıtlamamak için Meclis oturumunda bulunmadığı” şeklindeki iddiasına da yanıt veren Evren, o sırada başka bir programa katıldığı için Meclis’te bulunamadığını kaydetti.

“APRONA DIŞARIDAN KİMSE GİRMEDİ”

Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Barbaros Şansal’a apronda linç girişiminde bulunulması konusunda açıklama yaptı

Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sınır dışı edilerek Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Barbaros Şansal’ın uğradığı darp girişiminde genel müdürlüğün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyetin söz konusu olmadığı bildirildi.

DHMİ’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece saatlerinde KKTC’den sınır dışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirilen Barbaros Şansal’a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkan bulunmamaktadır. Söz konusu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Olayda Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir.”

ŞANSAL’A SALDIRAN TGS ÇALIŞANLARINA SORUŞTURMA

Atatürk Havalimanında yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), KKTC’den sınır dışı edilen Şansal’ın apronda darp edilmesiyle ilgili 3 çalışanı hakkında işlem yaptı

Atatürk Havalimanı’nda yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) tarafından 3 şirket çalışanı hakkında, KKTC’den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal’ın apronda darp edilmesine ilişkin işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, TGS yetkilileri, Pazartesi akşamı sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sınır dışı edildiği KKTC’den THY uçağı ile Atatürk Havalimanına getirilen Şansal’ın uçaktan inişi sırasında bazı kişiler tarafından darp edilmesiyle ilgili görüntüleri inceledi. Şirket yönetimi, 3 çalışanı hakkında, olaya karıştıkları gerekçesiyle işlem yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

8 kişi hakkında yasal işlem

Bu arada, Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağıyla Atatürk Havalimanına inen Barbaros Şansal’ı apronda darp ettikleri iddiasıyla 8 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.



