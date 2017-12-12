Siyasetin pisliği ülkeye yansıyor…

Ülkeye bakar mısınız yahu?

“Kural tanımazlık” kader oldu.

Siyasetten başlayarak…

Aşağıya kadar.

Ülkeyi yönetenler kurallara uymuyor ki, aşağıdan hayır bekleyelim.

Mağusa’da bir bar kundaklanıyor…

İçindeki şahıs yanarak can veriyor…

Gine’de…

17 yaşındaki bir çocuk…

Olmaması gereken bir motorun üzerinde…

Bir aracın altında kalıyor…

Ama o aracı kullananın da ehliyeti yok.

O da olmaması gereken bir direksiyonunun başında…

Bu ülkenin geldiği nokta bu değerli dostlar…

Hiç kimse kuralların derdinde değil.

Kurallara uymak zorunda da hissetmiyor.

Kimse bedel ödemiyor ki kurallara uymadığında…

Çalıyor siyasetçi, rüşvet yiyor…

Rüşvet dağıtıyor…

Seçmeni kandırıyor…

Yeniden seçiliyor…

Adam, mekan kurşunluyor, ayağa sıkıyor…

Cezasını çekmeden, “iade ediliyor…”

Sonra, bakanlar kurulu kararı ile adaya geri geliyor…

Bu kez adam dövüyor.

Yeniden sınır dışı etmek zorunda kalınıyor…

Siyaset bu düzeyde…

Siyaset eliyle yaşanıyor bunların tümü…

Sonra, “bu ülkede bakmakla, korumakla yükümlü” olduğumuz insanları, kara toprağa gömüyoruz.

Dün iki tabut vardı a dostlar…

Biri Antep’e gitti, diğeri de muhtemelen İran’a…

O da ailesinin parası yeterse, elçiliği devreye girerse…

Yanarak öldü adam…

Güce bakar mısınız?

Nasıl bir mafyalaşma düzenidir bu…

Kimden alıyorlar bu cesareti?

Aynı anda hem mekan kundaklanıyor…

Hem de evin önündeki dört araç…

Kundaklanan mekan, bir apartmanın alt katı…

Bir kişi öldü, yanarak…

Yanarak yahu…

Cayır cayır yaktılar adamı…

Cesarete bak…

Kuralsızlık kural…

Ama öyle bir ülke düşünün ki…

Kimse kurallara uymuyor…

Uymak zorunda hissetmiyor kendisini…

Üstüne basa basa söylüyorum…

Adalet sarsıldı temelinden…

Neden insanlar kendilerini kurallara, yasalara uymak istemez ki bu ülkede?

Çalana ceza yok…

Darp edene ceza yok…

Yakana, yıkana ceza yok…

Ceza verseniz, yatmadan “iade ediliyor” Türkiye’ye…

Üç kişinin katilini kamuoyu tepkisi olmasa, iade etmiştik şimdiye…

Maalesef, bu ülkede adaletin tecelli etmemesi gibi bir gelenek oluştu…

Bu da daha büyük felaketlerle dönüyor bize…

Nasıl mı?

Aha yaktılar adamı canlı canlı…

Üstelik polis üst düzey görevlisi da, yanan araçların dibinde yaşıyor.

Bu ne cesaret…

Nasıl bir “suç işleyenin korkmadığı” bir ortam var ki yaşıyor toplum bunları?

Daha da beter olacağız…

Korkuyorum ama…

Siyaset de dahil…

Hiçbir şey adil değil.

Siyasi düzenimiz neyse, toplumun yaşadığı da odur…

Siyasetteki pislik, adaletsizlik, omurgasızlık hayatın her alanına yayılıyor.

Adam, cezaevinde uyuşturucu ile yakalanıyor mesela…

Bu ne cesaret?

1.5 kilo uyuşturucu ile yakalanan adam, cezaevinde suç işlemeye devam ediyor.

Gardiyan ne işe yarar?

Mübalağa etmiyorum.

Maalesef, bunlar bizim gerçeğimiz.

Bu ortamda gidiyoruz seçime.

Neden?

Bu düzenin yeni bekçileri kim olacak, onu seçeceğiz.

Hayırlısı olsun o zaman…

Buyurun seçin…