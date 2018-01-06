Siyasetten Yoksun Siyasetçi

Seçim propagandasının son günlerine, Hüseyin Özgürgün’ün başlattığı ve Tufan Erhürman ile Kudret Özersay’ın dahil olduğu “tecrübe” polemiği damga vurdu.

Erhürman ve Özersay’ın “UBP ile koalisyon kurmayız” açıklaması üzerine Özgürgün Havadis’e konuştu ve “siyaseti öğrenemediler çünkü siyasette tecrübeleri yok” dedi.

Bunun üzerine Erhürman ve Özersay “böyle tecrübe olmaz olsun” mealinde bir yanıt verdiler.

Sanırım bu seçim propagandası döneminde liderler arasında yaşanan ikinci polemikti bu.

Birincisi Özgürgün’e “gel televizyonda tartışalım” diyen Erhürman’a Özgürgün “sana ders vermeme gerek yok” demişti.

İkincisi de tecrübe polemiği oldu.

Belagat açısından kısır, polemik açısından yetersiz bir seçim propaganda dönemi geçirdiğimiz aşikardır.

Hele, 1980’li, 1990’lı yılların seçimlerini anımsayanlar için bu seçimler eminim “kuru bir çölden” farklı değildi.

Siyasetteki jenerasyon değişimi yarattı sanırım bu durumu.

Bırakınız üst düzeydeki siyasi tartışma ve hatta kavgaları, seçmenin önemli bir bölümünün apolitik olmasını bir yana koyunuz, seçilmek için aday olanların çoğunluğu da gerçekten apolitik tavırlar sergilediler bu seçimlerde.

Hatta bazıları vardı ki siyasi argümanlar ve ideolojik saptamalar hakgetire, sanki de “bu poyumda ben de yer alayım” havasındaydılar.

Yeni dönem siyaset artık böyle bir şey olsa gerek.

Siyasi ve ideolojik içerikten yoksun siyasetçilere alışacağız.

***

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçim propaganda süresince “sessiz” kalması, taraf olmamaya çalışmasına yorulmalı.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat elbette taraftı ama aktif seçim çalışmaları içinde pek görülmemeye dikkat etti.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu için aynısını söylemek mümkün değil.

Eroğlu ilerleyen yaşına rağmen her UBP mitingine katıldı, nutuk attı ve iyi bir performans sergiledi.

Hatta hızını alamayıp rakı gecelerinin bile müdavimi oldu.

Eroğlu’nun bu durumunu da kızının aday olmasına bağlayabiliriz.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’nın ABD-CIA seçimlere müdahale ediyor iddiası pek karşılık bulmadı.

TKP’den aday olan bir elçilik çalışanıyla ilgili ABD elçiliğinin tavrı doğrusu izaha muhtaçtı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün bir konuşmasında ortaya attığı “dış güçler devrede” iddiası da havada kaldı.

Özgürgün’ün hangi dış güçlerin, hangi yöntemlerle seçmeni etkilemeye çalıştıklarını örneklerle anlatması gerekiyor.

***

Bu yazı, son seçim yazısıdır.

Pazar günü seçim yasağı olduğu için seçim değerlendirmesi yapamayacağız.

Pazartesi günü seçim sonuçlarını bu köşeden yorumlayacağız.

Seçmene tavsiyemiz şudur;

Partilerin seçim bildirgelerini bir yerde saklayınız.

Pazartesi’nden sonra hesap sorma sırası sizin olacak…