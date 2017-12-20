Siyasi hafıza yok oluyor

Kurumlar için kurumsal hafıza çok önemlidir.

Olmazsa olmazdır.

Devamlılık ve sağlıklı büyüyüp gelişme açsısından önemlidir.

Siyaset için de bu böyledir.

Siyasette siyasi hafıza ileriye doğru sağlıklı kararlar alınmasında en temel araçlardan biridir.

Kaybedilmiş siyasi hafıza, yitirilmiş bilgi birikimi ve deneyim demektir.

Bizde ‘eskiler gitsin’ diye aslında altını doldurmadığımız, ama kulağa hoş gelen genel bir anlayış oluştu.

Bu nedenle de eskileri ‘mahalleye’ yollamak için her şey yapılıyor.

Ama bu arada siyasette hafıza da ‘mahalleye’ yollama işi doğru düzgün yapılmadığından kaybediliyor.

Böylelikle siyasette akil adamlar bir bir köşesine çekiliyor.

Ve bunların yeri kolay dolmuyor.

Siyasette elbette ki kan değişimi olmalıdır.

Bu yenilenmek, dinamizm ve gelecek için şarttır.

Ama bu yapılırken öyle bir şekilde yapılmalıdır ki bilgi, deneyim aktarımı da sağlanmalıdır.

Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulmalı, değişim de bunun üzerinden gerçekleşmelidir.

Zaten siyasi partilerde kurumsallaşamama gibi büyük bir sorunun olduğu ortamda, eskilerin ‘mahalleye’ gönderilmesi ile hafıza da gidiyor.

Ortaya bir boşluk çıkıyor.

Öyle bir boşluk ki geçmişle gelecek arasındaki bağı koparıyor.

Bunun sonucunda da hem siyaset hem de elbette ki ülke çok şey kaybediyor.

Öngörülemeyen birçok sorunla karşı karşıya kalınabilecek bir zemin yaratılmış oluyor.

Meclis’te eminim ki gelecek dönemde bunun sakıncalarını yaşayıp, bir şekilde ortaya çıkaracağı sonuçların bedelini hep birlikte ödeyeceğiz.

İnsanların çok kolay bir şekilde harcandığı ülkemizde, onları bir kenara iterek aslında toplumsal birikim ve hafızayı yok ettiğimizin farkında olmadan yaşıyoruz.

Altını doldurmadığımız sloganların peşinde, popülizme esir bir şekilde geleceğimizi karartabilecek adımları çok kolay atabiliyoruz.

Gelinen aşamada görünen o ki önümüzdeki dönemde mecliste en büyük sorunlardan biri akil adamların sayısının az olması olacak.

Geçmişle geleceğin arasındaki bağı kuracak siyasi sayısı azaldıkça da bu durum ortaya var olan sorunlarımıza ek yeni sorunlar çıkaracak.

1974 sonrasında geçtiğimiz çok partili yaşamda, 1990’ların öncesindeki siyasetçi profili ve meclis yapısı bugün aranır bir noktaya gelmişse, bunun nedeni var olan siyasi birikimleri çok kolay harcayıp, geleceğe onları aktarmadan yok etme yolunu seçmemiz olmuştur.

Bu hem siyasette, hem de bürokraside böyle yapıldı.

Böylece ortaya ciddi bir boşluk çıktı.

Sonuçlar ortadadır.

Ve her yeni günde dünün aranıyor olmasının altında yatan en büyük nedenlerden biri de budur.

Bu gidiş ve anlayışla göreceksiniz ki yarın bugün beğenmediğimiz bu ortamı da arayacağız.

Umarım yanılırım.