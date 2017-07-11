Siyasi parti başkanları açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaşanan süreci Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle değerlendirdi.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı açıklama yapmazken, siyasi parti başkanları basının sorularını yanıtladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Konferansı sonrasında gerçekleştirilen bu toplantının oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Gelinen aşamada Rum kesiminin yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir çözüm düşüncesi bulunmadığının ve bu zeminde 48 yıldır devam eden görüşmelerin müdahale edilmezse 48 sene daha devam edeceğinin görüldüğünü kaydeden Özgürgün, Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de bu görüşte olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının BM parametrelerinden farklı şekilde Rum tarafının istediği gibi “azınlık” olmayı kabul etmeyeceğini anlatan Özgürgün, öte yandan Kıbrıs Türk tarafının her hangi bir şekilde 82. vilayet olma düşüncesi de bulunmadığını dile getirdi.

KKTC devletinin bazı sıkıntılara rağmen yoluna devam edecek durumda olduğunu dile getiren Özgürgün, nelerin olamayacağının ortaya konduğunu kaydederek, bundan sonraki süreçte neler olabileceğinin de süratle ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Özgürgün, bu konuda ortak zemin bulunabileceğine inanç belirterek, Türkiye ile de istişareler yapılması gerektiğini anlattı.

DENKTAŞ: “BİRBİRİMİZİ SUÇLAMAK YERİNE, DÜNYAYA KENDİMİZİ ANLATMALIYIZ”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Dektaş da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Denktaş, gelinen noktada önemli olanın iç siyasette birbirini suçlamamak olduğunu söyledi.

Crans Montana’da gerçekleşen görüşmelerde Türk tarafının yapıcı, sonuç alıcı, hatta fazla yumuşak tavır sergilediğini söyleyen Denktaş, Rum tarafının ise paylaşmaya hazır olmayan bir tutum takındığını belirtti.

Denktaş, bunu dünyaya anlatmak yerine birbirini suçlamanın doğru olmadığını, elbirliğiyle çalışmak gerektiğini kaydetti.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın partilerle başlattığı diyalogun devam etmesi halinde daha iyi bir noktaya gelineceğine de inanç belirtti.

Bir gazetecinin, “Türkiye’nin BM parametrelerinin işe yaramadığı, değişmesi gerektiği yönünde görüşü bulunduğunu, bunu nasıl değerlendirdiğini” sorması üzerine Denktaş, BM parametreleriyle bir yere varılamadığını, denendiğini ancak sonuç alınmadığını söyledi. Denktaş, BM parametrelerinin neden işe yaramadığını dünyaya ve Avrupa Birliği’ne anlatarak, değişim talep etmek gerektiğini belirtti.

ERHÜRMAN: “FEDERAL ÇÖZÜM GERÇEKÇİ TEK ÇÖZÜM”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman ise, Cumhurbaşkanı Akıncı ile faydalı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Erhürman, Türk tarafının hem Annan Planı ve sonrasındaki süreçte, hem de Crans Montana’da çözüm iradesini çok açık şekilde ortaya koyduğunu ancak Crans Montana’da buna çok da hazırlık olmayan bir Kıbrıs Rum tarafı ile karşılaştıklarını kaydetti.

Erhürman, dünkü açıklamaları ve AB Müktesebatı’nın Kuzey’de uygulanması için oluşturulan AB Komitesi’nin çalışmalarının askıya alınması için yazılan yazı göz önüne alındığında, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in çözüme ulaşma konusunda hazırlıklı olmadığının görüldüğünü dile getirdi.

CTP olarak iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün gerçekçi tek çözüm olduğu düşüncelerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardıklarını dile getiren Erhürman, toplantıda, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin belirleyici gündem olacağı bir dönemde neler yapabileceğini de görüştüklerini anlattı.

ÖZYİĞİT: “ÇÖZÜM VİZYONUNU CANLI TUTMALIYIZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, yoğun bir müzakere temposu yaşandığını ancak istenen, beklenen sonucun elde edilemediğini söyledi. Özyiğit, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte uyum içinde çalıştığını, çözümü zorladığını ifade etti.

Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun çözüm ihtiyacının devam ettiğini, uluslar arası toplumun dışında kalmanın bedelinin ödendiğini belirtti.

Çözüm vizyonunu sürdürmek, canlı tutmak gerektiğini dile getiren Özyiğit, müzakereler boyunca Kıbrıs Türk tarafının yapıcı adımlar attığını, uluslar arası camiada bunun değer göreceğine inandıklarını kaydetti.

Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun uluslar arası camia ile buluşma zemininin yaratılması gerektiğini de söyledi.

“Parti olarak kendi içimizdeki çarpık rejimi, talan düzenini, kendi kendini yönetemeyen bu rejimi sorgulamalı ve bu rejimi terk etmeliyiz” diyen Özyiğit, buna yönelik partinin yetkili organlarında değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Bir soru üzerine, BM parametrelerinin değişmesine onay vermeyeceklerini söyleyen Özyiğit, “Ne Güney’e yama, ne de Türkiye’ye ilhak veya vilayet oluruz. Her ikisine de karşıyız” dedi.

AKINCI TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen parti liderleri ile yaptığı değerlendirme toplantılarının ardından, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Kıbrıs Zirvesi’nin ardından gelinen son aşama ele alındı.

Değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.