Siz giderken

Hep böyle olur.

Bir an gelir çekip gidersiniz elleriniz ve çeneniz bağlı yüzünüzü “kıble”ye döndürürler sağ omzunuza yatırırlar sizi ortalık kapkaranlık.

Kelimeler dağılır, bütün biriktirdiğiniz sözcükler paramparça, duvarda asılı bir fotoğraf yarı bir tebessümle kalır hayata ki her baktığınızda hıçkırıklar ne fayda…

…

Dağlara bulutlar düşer an gelir dağılır, pencereye konan kuş da öyle, telaşla çekip gider gözleriniz ardına düşse ne fayda…

…

Halbuki hayat hep sürecekmiş gibiydi daha çok işler vardı yapılacak.

Koltuk takımlarını değiştirmeyi düşünürdünüz belki de perdeleri yenilmeyi.

Hatta sıkılmıştınız televizyonunun karşısında aynı yerde oturmaktan ilk fırsatta değiştirecektiniz yerinizi.

Bir düğün davetiyesini saklamış, not da etmiştiniz unutursunuz diye mutlaka gidecektiniz bir yaz akşamı.

Attığınız bir mesaja yanıt gelmemişti hatta merak içindeydiniz.

Okuduğunuz kitabın kaçıncı sayfasındaydınız kanadını kırmıştınız hafiften komodine bırakırken.

Şimdi kim okuyacak o kitabı?

Ya o bahar akşamları?

En sevdiğiniz mevsimdi kim sevmez ki bir köy meyhanesinde Münir Nurettin çalarken çilingir sofrasında demlenmeyi?

Yine o meyhaneye gidecek eski Bolşevik hikayeleri anlatarak eski dostların kulaklarını çınlatacaktınız…

…

Ya bu Lefkoşa?

O çizgi çizgi, kıvrım kıvrım sokakları yüzünüze çizilmişti sanki yaş aldıkça.

Lefkoşa gibi bakıyordunuz, Lefkoşa gibi konuşuyordunuz, Lefkoşa gibi gülüp ağlıyordunuz.

Bir evi yıkıldığında, bir taşı söküldüğünde bu şeherin ve tekmil sokakları tenhalaştığında içiniz tenhalaşır, sanki yüreğinizin taşları sökülürdü doğrusu ben de öyle olurum Doktor.

…

Böyle olur hep.

Dünya halidir derler.

Kalıverir her şey orta yerde siz çekip giderken.

Hangi kelime, hangi cümle, hangi kitap, hangi kavga, hangi aşk peşinizden koşacak bilemem…

…

Hoşça kal demeye bile dilim varmıyor Doktor…

…

(Yazının devamı bu hafta Poli dergisinde)