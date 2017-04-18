Smolov Fener'de!

Sport-1’e göre Advocaat, 27 yaşındaki Fedor Smolov’u F.Bahçe’ye gelmek için ikna etti hatta kulüpler 12 milyon euro’ya anlaştı. Ancak bu transferin önünde küçük bir pürüz var...

Rusya'da sarı-lacivertli takımın transfer gündemine ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sport-1 kanalı, pazar gecesi yayınladığı programda Krasnodar'lı forvet Fedor Smolov'un gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayacağını öne sürdü. Aylar önce de benzer yayınlarla 'iş bitti' diyen kanal, bu ısrarını sürdürürken, haberin detayında bu işi bitiren kişinin Advocaat olduğu bildirildi. 27 yaşındaki forvetin, kendisini Feyenoord'a aldıran Mario Been ve Rus Milli Takımı'nda forma giymesini sağlayan Advocaat ile zaman zaman yaptığı görüşmelerde transfere 'evet' dediği kaydedildi.





UEFA ANLAŞMASI KISITLIYOR

İki kulüp yöneticilerinin de anlaştığı kaydedilip tarafların 12 milyon euro'ya el sıkıştığı iddia edildi. Ancak haber bu kadar kesin bir dille verilmesine rağmen bazı zorluklar bulunuyor. Çünkü UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması kapsamında oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe, ilk olarak gönderdiği isimlerden 12 milyon euro'yu kasasına koymak zorunda; yani transfer yapmak için önce oyuncu satılması gerekiyor.





16 MAÇTA 13 GOLÜ VAR

Smolov, bu sezonki performansıyla ülkesinde adeta parlıyor. 16 maçta attığı 13 golle Rusya Süper Ligi'nde gol krallığında ilk sırada yer alan 1.87'lik forvetin toplamda ise 25 karşılaşmada 20 golü bulunuyor. Smolov'un piyasa değeri 10 milyon euro civarında.